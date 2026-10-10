Buscador | ¿Cuántos electores tiene tu municipio en 2026? Ourense cuenta con 360.252

El censo electoral de Ourense se extiende mucho más allá de sus fronteras. La provincia suma 360.252 electores, de los que 249.128 residen en España y 111.124 en el extranjero, según el censo de consulta de la Oficina del Censo Electoral para las elecciones a Cortes Generales de 2026. El exterior representa así el 30,8% del total provincial: casi uno de cada tres electores.

Ese peso supera ampliamente el del conjunto de España, donde los residentes en el extranjero suponen el 7,2% del censo incluido en la misma tabla. En Ourense, además, su presencia resulta decisiva para entender las cifras de numerosos municipios: 17 concellos tienen más electores inscritos en el extranjero que residentes en España.

La ciudad concentra más de 110.000 electores

El municipio de Ourense reúne 110.366 electores, el 30,6% del total provincial. De ellos, 83.744 residen en España y 26.622 en el extranjero. La capital encabeza tanto el censo total como el número de inscritos en el exterior.

A continuación se sitúan O Carballiño, con 15.932 electores; Verín, con 12.658; y O Barco de Valdeorras, con 11.830. Completan los seis municipios con mayor censo Barbadás, con 9.609, y Xinzo de Limia, con 9.468.

Las cifras totales, sin embargo, esconden situaciones distintas. Barbadás cuenta con 739 electores residentes en el extranjero dentro de su censo de 9.609. En Celanova, el exterior aporta 4.077 de sus 8.730 electores, cerca de la mitad del total.

Avión y Gomesende: más de dos tercios del censo viven fuera de España

Avión presenta la mayor proporción de electores residentes en el extranjero de toda la provincia. De sus 4.586 inscritos, 3.128 viven fuera de España y 1.458 residen en territorio español. El censo exterior representa el 68,2%.

La situación es similar en Gomesende, donde 1.127 de los 1.668 electores están inscritos en el extranjero, el 67,6%. En Bande, son 2.314 de un total de 3.577, el 64,7%.

El censo exterior también supera al de residentes en España en municipios como Quintela de Leirado, A Arnoia, Boborás o Verea. Estas cifras muestran hasta qué punto el electorado vinculado a algunos concellos ourensanos está repartido fuera del país.

Los municipios con menos electores

En el otro extremo de la tabla, A Teixeira tiene el menor censo total de la provincia, con 531 electores, seguida de Beade, con 536, y Larouco, con 622.

También en estos municipios el desglose permite interpretar mejor el dato. En A Teixeira, por ejemplo, 288 electores residen en España y 243 en el extranjero.

Consulta cuántos electores tiene tu concello

El buscador que acompaña esta información permite consultar los 92 municipios de Ourense y los 8.132 incluidos en el archivo nacional. Basta con escribir el nombre del concello o su código INE y, si se desea, seleccionar la provincia. Al elegir un resultado, aparecen el total de electores y el desglose entre residentes en España y en el extranjero.

Los datos corresponden al censo de consulta, no a votos emitidos ni a cifras de participación. Tampoco equivalen a la población empadronada: el total incorpora a los electores residentes en el extranjero inscritos en cada municipio.