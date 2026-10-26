Calendario | Consulta todos los festivos de 2027 en la provincia de Ourense
LISTA COMPLETA
Los 92 concellos de la provincia de Ourense ya tienen fijadas sus dos jornadas festivas locales para el próximo año, que se suman a los festivos nacionales y autonómicos del calendario laboral gallego
El calendario laboral de 2027 ya permite conocer los días festivos que tendrá cada municipio de la provincia de Ourense. A las jornadas de ámbito nacional y autonómico se suman los dos festivos locales que corresponden a cada uno de los 92 concellos ourensanos, con fechas que varían en función de las celebraciones y tradiciones de cada localidad.
Entre los festivos nacionales y a nivel autonómico figuran los siguientes:
Viernes 1 de enero: Año Nuevo
Miércoles 6 de enero: Epifanía del Señor (Día de Reyes)
Viernes 19 de marzo: San José
Jueves 25 de marzo: Jueves Santo
Viernes 26 de marzo: Viernes Santo
Sábado 1 de mayo: Fiesta del Trabajo
Lunes 17 de mayo: Día das Letras Galegas
Martes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España
Lunes 1 de noviembre: Todos los Santos
Lunes 6 de diciembre: Día de la Constitución Española
Miércoles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
Sábado 25 de diciembre: Navidad
Las celebraciones locales dependen de cada municipio. En algunos casos están vinculadas al Entroido, mientras que en otros corresponden a fiestas patronales, romerías u otras jornadas tradicionales.
Consulta los días festivos de cada municipio
El calendario recoge las fechas de los festivos nacionales, autonómicos y locales de 2027, distribuidas por meses y diferenciadas por colores. Permite buscar un concello concreto y comprobar qué días serán festivos en esa localidad.
Consulta aquí los festivos de 2027 en tu municipio de Ourense y descubre qué jornadas serán no laborables a lo largo del próximo año.
Ourense · Calendario laboral
Tu agenda de festivos de 2027
Los días festivos comunes a toda Galicia y las dos fechas locales de cada uno de los 92 concellos de Ourense.
Festivos comunes
Estos 12 días se aplican a todos los concellos de la provincia.
NacionalGalicia
Enero
Año NuevoViernes · Nacional
Epifanía del SeñorMiércoles · Nacional
Febrero
Marzo
San JoséViernes · Galicia
Jueves SantoJueves · Galicia
Viernes SantoViernes · Nacional
Abril
Mayo
Fiesta del TrabajoSábado · Nacional
Día das Letras GalegasLunes · Galicia
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fiesta Nacional de EspañaMartes · Nacional
Noviembre
Todos los SantosLunes · Nacional
Diciembre
Día de la ConstituciónLunes · Nacional
Inmaculada ConcepciónMiércoles · Nacional
Natividad del SeñorSábado · Nacional
Los festivos de tu concello
Pulsa en el nombre para ver sus dos fechas locales. Se suman a los 12 festivos comunes. También puedes localizarlo con «Buscar en la página» de tu navegador.
Allariz
Martes de Carnaval
Fiesta del Buey
Amoeiro
Martes de Carnaval
San Martín
A Arnoia
San Amaro
Fiesta del Pimiento
Avión
Martes de Carnaval
Lunes de San Roque
Baltar
Martes de Carnaval
Festivo local
Bande
Martes de Carnaval
Fiestas de San Roque
Baños de Molgas
San Salvador
Virgen de los Milagros
Barbadás
Martes de Carnaval
San Martín
O Barco de Valdeorras
Santa Rita
Día del Cristo
Beade
Santa Isabel
San Roque
Beariz
Lunes de Carnaval
San Roque
Os Blancos
Martes de Carnaval
Virgen de los Dolores
Boborás
Martes de Carnaval
San Bartolomé
A Bola
Martes de Carnaval
Santa Cruz en Veiga
O Bolo
Festivo local
Festivo local
Calvos de Randín
Martes de Carnaval
Festivo local
Carballeda de Avia
Martes de Carnaval
Lodairo
Carballeda de Valdeorras
Martes de Carnaval
Nuestra Señora de la Encarnación
O Carballiño
Martes de Carnaval
San Cibrán
Cartelle
Martes de Carnaval
Nuestra Señora del Mundil
Castrelo de Miño
Martes de Carnaval
Virgen de las Nieves
Castrelo do Val
Miércoles de Ceniza
Nuestra Señora de los Remedios
Castro Caldelas
San Sebastián
Nuestra Señora de los Remedios
Celanova
San Rosendo
San Roque
Cenlle
Martes de Carnaval
Virgen del Carmen
Chandrexa de Queixa
Martes de Carnaval
Lunes posterior a la fiesta del Cordero
Coles
Martes de Carnaval
San Martín
Cortegada
Previo a la romería de San Benito
Santa Ana
Cualedro
Martes de Carnaval
Miércoles de Ceniza
Entrimo
Martes de Carnaval
San Félix
Esgos
Martes de Carnaval
San Martín
Gomesende
La Guía
San Roque
A Gudiña
Beato Sebastián de Aparicio
San Bartolomé
O Irixo
Martes de Carnaval
San Roque
Larouco
Festivo local
Festivo local
Laza
Miércoles de Ceniza
Santo Cristo
Leiro
Santa Cruz
San Pedro
Lobeira
San Vicente
El Viso Pequeño
Lobios
Martes de Carnaval
Fiesta del verano
Maceda
Martes de Carnaval
Fiestas patronales de Maceda
Manzaneda
Martes de Carnaval
Virgen de las Nieves
Maside
Martes de Carnaval
San Victorio
Melón
Martes de Carnaval
Santa Cruz
A Merca
Fiesta del Espíritu Santo
San Martín
A Mezquita
Virgen de las Nieves
San Martín
Montederramo
Martes de Carnaval
San Roque
Monterrei
Festivo local
Festivo local
Muíños
Martes de Carnaval
San Martín
Nogueira de Ramuín
San Roque
San Martín
Oímbra
Miércoles de Ceniza
Santa Ana
Ourense
Martes de Carnaval
San Martín
Paderne de Allariz
Martes de Carnaval
San Martín
Padrenda
San Amaro
San Juan
Parada de Sil
Martes de Carnaval
San Ramón
O Pereiro de Aguiar
Martes de Carnaval
San Martín
A Peroxa
Martes de Carnaval
San Martín
Petín
San Antonio
Santa Ana
Piñor
Martes de Carnaval
San Martín
A Pobra de Trives
San Bartolomé
Santo Cristo de la Misericordia
Pontedeva
Martes de Carnaval
Santa María Magdalena
Porqueira
Martes de Carnaval
Virgen del Carmen
Punxín
Martes de Carnaval
San Wintila
Quintela de Leirado
Martes de Carnaval
San Pedro y San Pablo
Rairiz de Veiga
San Juan
Nuestra Señora de la Merced - Romería de la Saínza
Ramirás
Martes de Carnaval
San Martín
Ribadavia
Martes de Carnaval
Virgen del Portal
Riós
San Roque
Romería de los Dolores
A Rúa de Valdeorras
Festivo local
Festivo local
Rubiá
La Ascensión
San Bartolomé
San Amaro
Martes de Carnaval
Festivo local
San Cibrao das Viñas
Martes de Carnaval
San Martín
San Cristovo de Cea
Martes de Carnaval
Fiestas de la Saleta
San Xoán de Río
Martes de Carnaval
San Juan
Sandiás
Martes de Carnaval
Lunes de Pascua
Sarreaus
Lunes de Carnaval
Festivo local
Taboadela
Martes de Carnaval
San Martín de Tours
A Teixeira
Festivo local
Festivo local
Toén
Martes de Carnaval
San Martín
Trasmiras
Martes de Carnaval
San Juan
A Veiga
Martes de Carnaval
Festivo local
Verea
Martes de Carnaval
Festivo local
Verín
Miércoles de Ceniza
Nuestra Señora de los Remedios
Viana do Bolo
Miércoles de Ceniza
Festivo local
Vilamarín
Martes de Carnaval
San Martín
Vilamartín de Valdeorras
San Jorge
Santa María Magdalena
Vilar de Barrio
Festivo local
Festivo local
Vilar de Santos
Lunes de Pascua
Virgen de las Nieves
Vilardevós
Miércoles de Ceniza
San Roque
Vilariño de Conso
Lunes de Carnaval
San Martín
Xinzo de Limia
Martes de Carnaval
Fiestas de Santa Marina
Xunqueira de Ambía
San Pedro
San Roque
Xunqueira de Espadanedo
Martes de Carnaval
Lunes de las fiestas patronales en honor a Santa Isabel