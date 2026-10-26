Calendario | Consulta todos los festivos de 2027 en la provincia de Ourense

Imagen de archivo der un calendario

El calendario laboral de 2027 ya permite conocer los días festivos que tendrá cada municipio de la provincia de Ourense. A las jornadas de ámbito nacional y autonómico se suman los dos festivos locales que corresponden a cada uno de los 92 concellos ourensanos, con fechas que varían en función de las celebraciones y tradiciones de cada localidad.

Entre los festivos nacionales y a nivel autonómico figuran los siguientes:

Viernes 1 de enero: Año Nuevo

Miércoles 6 de enero: Epifanía del Señor (Día de Reyes)

Viernes 19 de marzo: San José

Jueves 25 de marzo: Jueves Santo

Viernes 26 de marzo: Viernes Santo

Sábado 1 de mayo: Fiesta del Trabajo

Lunes 17 de mayo: Día das Letras Galegas

Martes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España

Lunes 1 de noviembre: Todos los Santos

Lunes 6 de diciembre: Día de la Constitución Española

Miércoles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Sábado 25 de diciembre: Navidad

Las celebraciones locales dependen de cada municipio. En algunos casos están vinculadas al Entroido, mientras que en otros corresponden a fiestas patronales, romerías u otras jornadas tradicionales.

Consulta los días festivos de cada municipio

El calendario recoge las fechas de los festivos nacionales, autonómicos y locales de 2027, distribuidas por meses y diferenciadas por colores. Permite buscar un concello concreto y comprobar qué días serán festivos en esa localidad.

Consulta aquí los festivos de 2027 en tu municipio de Ourense y descubre qué jornadas serán no laborables a lo largo del próximo año.