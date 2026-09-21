El calor histórico extiende el verano en Ourense

El calor extremo sigue haciendo historia en Ourense en un final de septiembre sin precedentes. La jornada de este domingo pulverizó los registros climatológicos al alcanzar los 36,2 grados en Ribadavia -máximo histórico provincial para esta época del año- y los 35,8 grados en la ciudad.

La anomalía térmica alcanzará su punto crítico durante el arranque de esta semana. La Aemet mantiene activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la cuenca del Miño de Ourense tanto para este lunes como para el martes -último día de verano astronómico, ya que en la madrugada del miércoles, 23 de septiembre, comienza oficialmente el otoño- situando a Ourense entre los escasísimos puntos de todo el país con alertas oficiales por calor en el mapa nacional. Durante ambas jornadas, se prevé que las máximas lleguen a alcanzar los 37 grados en la ciudad bajo cielos despejados y con mínimas nocturnas de entre 14 y 15 grados.

Los valores se mantendrán en cotas muy elevadas durante la primera mitad de la semana, continuando en el entorno de los 37 grados el miércoles y el jueves, pese a estar ya en la estación otoñal. No será hasta el viernes cuando se inicie un alivio, con el descenso de las máximas a 32 grados. Esta tendencia coincide con el pronóstico de MeteoGalicia, que señala que a partir del jueves comenzará a retirarse la masa de aire cálido y a disminuir la influencia anticiclónica.