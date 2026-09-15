Camino de Santiago desde Ourense, etapas del Sanabrés hasta Compostela.

Ourense es la última gran ciudad antes de Compostela y uno de los puntos de partida más elegidos por quien quiere hacer el Camino sin pedir dos semanas de vacaciones. Desde As Burgas hasta la Praza do Obradoiro quedan algo más de cien kilómetros por la Vía de la Plata, en un recorrido que puede repartirse en cuatro, cinco o seis etapas según el ritmo de cada peregrino. Esta guía desglosa cada tramo con sus distancias, principales desniveles y puntos de interés, además de los albergues, los requisitos para conseguir la Compostela, la mejor época para caminar y lo que conviene llevar en la mochila.

Camino Sanabrés en cifras

El tramo que parte de Ourense forma parte de la Vía de la Plata o Camino Mozárabe y atraviesa las provincias de Ourense, Pontevedra y A Coruña hasta llegar a Santiago de Compostela. La documentación oficial de Turismo de Galicia recoge Ourense-Cea con 22,8 kilómetros y sitúa Santiago a 107,3 kilómetros de Ourense.

La ruta presenta varias posibilidades de organización. Una de las divisiones habituales permite completar el recorrido en cinco etapas, aunque quienes prefieran jornadas más cortas pueden añadir una noche intermedia en lugares como Ponte Ulla.

Distancias oficiales de referencia:

Ourense-Cea: 22,8 km.

Cea-Dozón: 15,6 km.

Dozón-Bendoiro: 18,4 km.

Bendoiro-Outeiro: 33,8 km.

Outeiro-Santiago: 16,6 km.

Estas cifras explican por qué el tramo entre Bendoiro y Outeiro es el más largo si se sigue la división de etapas de la guía oficial. Para hacerlo de una forma más cómoda, muchos peregrinos pueden optar por dividirlo y dormir en Silleda o A Bandeira.

Etapas del Camino Sanabrés

Ourense a Cea

Distancia: 22,8 kilómetros.

La salida desde Ourense ofrece dos posibilidades principales: la Costiña de Canedo y el itinerario por Cudeiro. Ambas comienzan con una subida pronunciada y confluyen posteriormente en As Casas Novas, ya en el municipio de Cea.

El recorrido parte del entorno del Ponte Vella de Ourense y atraviesa lugares como Cudeiro, Sartédigos, Tamallancos, Sobreira, Ponte Sobreira, Faramontaos de Pereda y Biduedo antes de llegar a San Cristovo de Cea.

Es una etapa en la que conviene reservar fuerzas para los primeros kilómetros. La variante por Cudeiro permite caminar por tramos del antiguo Camino Real y ofrece vistas desde las zonas más elevadas. En Cea, el peregrino entra en una localidad estrechamente vinculada a uno de los productos gastronómicos más conocidos de la provincia: el Pan de Cea.

La guía oficial sitúa en Ourense un albergue de 42 plazas y en Cea el Albergue Casa das Netas, con 41 plazas.

Cea a Castro Dozón

Distancia: 15,6 kilómetros.

Desde Cea parte una etapa más corta que permite afrontar con menos presión la jornada. El recorrido llega hasta O Castro de Dozón, ya en la provincia de Pontevedra, atravesando Piñor y otros pequeños núcleos rurales. La guía oficial contempla en este tramo dos posibilidades: el itinerario directo por Piñor y la variante que pasa por el monasterio de Oseira.

En la ruta convencional, el Camino avanza por Arenteiro, O Reino y Carballeda antes de acercarse de nuevo a la N-525 y alcanzar O Castro. El trazado combina caminos rurales, zonas boscosas y pequeñas aldeas.

La localidad de Dozón constituye además un punto elevado del recorrido: la documentación de Turismo de Galicia sitúa el entorno de Dozón en torno a los 745 metros de altitud.

Castro Dozón a Silleda

Distancia: 27,8 kilómetros

Aquí conviene hacer una pequeña adaptación respecto a la división estricta de la guía oficial: el recorrido oficial no plantea O Castro-Silleda como una única etapa, sino que recoge O Castro/Dozón-Bendoiro y posteriormente Bendoiro-Outeiro. Para una guía dirigida a quien parte de Ourense, sin embargo, Silleda es una parada práctica para repartir el recorrido y evitar jornadas excesivamente largas.

Desde O Castro se asciende hacia el Alto de Santo Domingo, a unos 736 metros, antes de iniciar el descenso hacia el río Deza. El Camino entra posteriormente en el municipio de Lalín y atraviesa diferentes núcleos hasta llegar a Bendoiro.

Desde Bendoiro continúa hacia Silleda, pasando por Vilasoa, Prado y A Borralla, entre otros puntos, antes de alcanzar la localidad. La guía oficial destaca en este entorno elementos como la Fervenza do Toxa, el monasterio de Carboeiro y el santuario de A Saleta.

Silleda a Ponte Ulla

Distancia: 24,4 kilómetros

Esta división permite convertir una de las jornadas más largas del itinerario oficial en una etapa más llevadera. Desde Silleda, el Camino continúa por A Bandeira, A Codeseira, Piñeiro y Castrovite, para seguir después hacia Santa María de Loimil, Os Casares, Santo Estevo de Oca, Valboa, Arnois, A Calzada y A Veiga.

El recorrido entra en la provincia de A Coruña por A Ponte Ulla, en el municipio de Vedra, después de atravesar el río Ulla por su histórico puente. Es uno de los tramos con mayor interés paisajístico y patrimonial de la parte final del Camino. Entre los puntos destacados por Turismo de Galicia figuran el Pazo de Oca, la iglesia románica de Santa María Madanela de A Ponte Ulla y los paisajes del entorno del Ulla.

Ponte Ulla a Santiago

Distancia: 16,6 kilómetros

La última etapa conduce hasta Santiago de Compostela. Si se ha hecho noche en Ponte Ulla, la jornada será algo más larga que la última etapa oficial desde Outeiro, pero permite afrontar la llegada a Compostela con un recorrido razonable.

El itinerario oficial desde Outeiro hasta Santiago suma 16,6 kilómetros. Durante este tramo se pasa por el entorno de Vedra y Boqueixón, con la posibilidad de contemplar el Pico Sacro, antes de entrar en Santiago por A Susana y el barrio de Sar. La entrada en el casco histórico conduce por la rúa de Sar, la Porta de Mazarelos, la Praza da Universidade, Praterías y, finalmente, la Praza do Obradoiro, frente a la Catedral.

Variante por Oseira

Distancia: 19 kilómetros aproximadamente

La variante por Oseira es una de las alternativas más interesantes del tramo entre Cea y Dozón. Permite visitar el monasterio de Santa María de Oseira, un cenobio cisterciense con una larga tradición de acogida a peregrinos. Desde Cea hasta Oseira hay unos 10 kilómetros. Después, el recorrido hasta Dozón suma otros nueve kilómetros, pasando por Mirallos, Carballediña y Coiras de Abaixo.

La alternativa supone, por tanto, modificar la distancia respecto al itinerario directo. La propia documentación oficial advierte además de que algunos tramos del camino hacia Oseira discurren por monte y pueden presentar cierta dificultad.

Albergues del Camino Sanabrés

Los principales puntos de alojamiento para peregrinos aparecen recogidos en la documentación oficial de Caminos de Santiago de Galicia. Entre ellos figuran:

Ourense: albergue de peregrinos, 42 plazas.

Cea: Albergue Casa das Netas, 41 plazas.

Oseira: albergue, 42 plazas, según la guía oficial.

A Laxe/Bendoiro: Albergue de A Laxe, 27 plazas.

Outeiro: albergue, 31 plazas.

Santiago: Albergue de San Lázaro, 66 plazas, y Albergue de O Monte do Gozo, 364 plazas.

Los datos de plazas deben tomarse como referencia de la información oficial disponible, pero para una guía evergreen conviene comprobar antes de cada temporada los horarios, periodos de apertura y condiciones de cada alojamiento.

Un grupo de peregrinos realiza el Camino de Santiago en Portomarín, Lugo. | Europa Press

Conseguir la Compostela

El punto de partida en Ourense resulta especialmente interesante para quienes quieren conseguir la Compostela porque permite superar el mínimo exigido para los peregrinos que realizan el Camino a pie.

La Oficina del Peregrino de la Catedral de Santiago establece que, para recibir la Compostela a pie o a caballo, es necesario haber recorrido al menos 100 kilómetros continuos por una ruta reconocida hasta Santiago. En bicicleta el mínimo es de 200 kilómetros. El recorrido debe acreditarse mediante la Credencial del Peregrino, debidamente sellada.

La propia Oficina del Peregrino señala además que la Compostela se concede a quienes realizan la peregrinación por motivos religiosos o espirituales. La credencial debe acreditar el recorrido realizado y el último tramo debe incluir la llegada a Santiago.

Desde Ourense quedan 107,3 kilómetros hasta Santiago según la guía oficial de Turismo de Galicia, por lo que este punto de partida permite cumplir el requisito de distancia caminando.

Cuándo hacer el Camino

El tramo entre Ourense y Santiago puede realizarse durante todo el año, pero la época elegida cambia notablemente la experiencia. La primavera suele ofrecer temperaturas moderadas y una vegetación especialmente verde. El otoño permite disfrutar de los paisajes interiores de Galicia con temperaturas generalmente más suaves que en verano.

El verano es la época con mayor afluencia de peregrinos y puede resultar más exigente en las horas centrales del día, especialmente en las zonas más expuestas y durante las primeras etapas desde Ourense.

El invierno es la opción más tranquila en cuanto a afluencia, pero también la que exige mayor planificación por las lluvias, el frío, las pocas horas de luz y la posible reducción de servicios y alojamientos abiertos. Para una primera experiencia, primavera y principios de otoño son dos de las épocas más cómodas para afrontar el recorrido.

Qué llevar en la mochila

La clave para completar los aproximadamente 100 kilómetros desde Ourense es no cargar con más peso del necesario.

La mochila debería incluir:

Calzado cómodo , ya utilizado antes del Camino.

Calcetines adecuados para caminar.

Ropa ligera y prendas para diferentes temperaturas.

Chubasquero e impermeable para proteger también la mochila.

Botella o cantimplora.

Gorra o sombrero.

Protección solar.

Pequeño botiquín.

Material para tratar ampollas.

Neceser básico.

Toalla ligera.

Documentación personal.

Credencial del peregrino .

Teléfono móvil, cargador y batería externa.

Algo de comida para los tramos en los que haya menos servicios.

La documentación oficial de Caminos de Santiago recomienda, entre otras cuestiones, adaptar el equipaje a la época del año y utilizar ropa adecuada, además de llevar protección frente a la lluvia y prestar atención a la hidratación.