La cascada oculta en la provincia de Ourense, de las más altas de Galicia, que enamora en redes: “Qué maravillas vírgenes”

La provincia de Ourense esconde un tesoro natural que ha conquistado las redes sociales. Se trata de una cascada que parece detenida en el tiempo y que se encuentra en pleno corazón del Parque Natural do Xurés, en el municipio de Lobios.

El Caserío da Castiñeira compartió recientemente un vídeo de este lugar en sus redes sociales, acompañado del siguiente texto: "Hay lugares que parecen guardados por el tiempo. La Corga da Fecha no es solo una cascada; es el corazón del Xurés latiendo con fuerza. Caminar por aquí es recordar que lo más increíble no necesita filtros, solo botas de montaña y ganas de perderse (para encontrarse). Si buscas una señal para escaparte a Galicia este finde, es esta."

Hablamos de la Corga da Fecha, una de las cascadas más altas de Galicia. El vídeo ha superado las 70.000 reproducciones, y los comentarios no se han hecho esperar. Entre ellos destacan mensajes como "Soy gallega, me encanta mi tierra y conozco bastante, pero necesitaría otra vida para poder ver cada rincón desconocido para mí" o "Qué maravilla de la naturaleza".

Cascada de la Corga da Fecha: cómo llegar

La Corga da Fecha es una impresionante cascada natural situada en el municipio de Lobios, en la provincia de Ourense, dentro del Parque Natural Baixa Limia‑Serra do Xurés. Este salto de agua forma parte de un pequeño cauce que desciende hasta desembocar en el río Caldo, ofreciendo una sucesión de pozas cristalinas y espectaculares vistas entre bosques y rocas graníticas.

La palabra “corga” en gallego se refiere a un cauce fluvial formado por la unión de pequeños arroyos, y “fecha” indica precisamente ese regato de agua que crea este entorno natural tan fotogénico.

Aunque no suele estar señalizada de forma masiva, la cascada se visita comúnmente a través de rutas de senderismo que parten desde la Villa Termal de Lobios o desde puntos cercanos a la Vía Nova romana XVIII, la antigua calzada que unía Bracara (Braga) con Asturica (Astorga).

El recorrido permite llegar al salto de agua y, para los más aventureros, subir por senderos empinados que ofrecen distintas perspectivas del salto y de las pozas naturales.