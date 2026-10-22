O Ciclo Mestre Mateo leva o cinema galego a oito concellos da provincia de Ourense
QUINTA EDICIÓN
A quinta edición do circuíto organizado pola Academia Galega do Audiovisual e a Deputación de Ourense rematou tras achegar gratuitamente as longametraxes finalistas dos Premios Mestre Mateo a oito localidades da provincia
A Academia continúa o seu labor de divulgación coa exposición que reúne os galardóns das Academias de Cine e Audiovisual da Península Ibérica, que pode visitarse no Concello de Ribadavia ata este venres 23 de outubro
Ourense.- A quinta edición do Ciclo Mestre Mateo rematou o seu percorrido pola provincia de Ourense tras levar cinema galego de balde aos concellos de Allariz, A Arnoia, A Veiga, Cartelle, Cea, Celanova, O Pereiro de Aguiar e Ribadavia. A iniciativa, impulsada pola Academia Galega do Audiovisual en colaboración coa Deputación de Ourense, achega ás vilas galegas algunhas das producións máis destacadas do audiovisual do país e contribúe a ampliar a oferta cultural en localidades que non contan cun circuíto estable de exhibición cinematográfica.
A programación desta edición estivo integrada polas oito longametraxes finalistas dos Premios Mestre Mateo 2026 nas categorías de ficción e documental: Sirât, Antes de nós, As liñas descontinuas, San Simón, 360 curvas, O son da nova regueifa, Deuses de pedra e O silencio herdado.
Ao longo das súas cinco edicións, o Ciclo Mestre Mateo foi consolidándose como un circuíto de exhibición que permite prolongar o percorrido das producións finalistas máis alá dos festivais e da propia cerimonia dos premios, ofrecendo novas oportunidades para que o público poida velas nas salas e espazos culturais das súas localidades.
O Ciclo Mestre Mateo busca ampliar as oportunidades de exhibición das producións galegas máis alá das salas comerciais e favorecer o acceso á cultura audiovisual en todo o territorio. A iniciativa consolidouse como unha rede de exhibición que contribúe á circulación do cinema galego polo territorio. Ao facilitar o acceso do público ás producións recoñecidas nos Premios Mestre Mateo, o proxecto reforza o vínculo entre as obras e as comunidades e favorece a continuidade da súa vida en pantalla.
Todas as sesións do ciclo son gratuítas. A programación pode consultarse a través das canles da Academia Galega do Audiovisual e dos concellos participantes.
As Academias de Cine e Audiovisual, máis preto da cidadanía
Ademais de promover a exhibición do cinema galego, a Academia Galega do Audiovisual desenvolve iniciativas para dar a coñecer o traballo das institucións que contribúen á promoción e difusión da cultura audiovisual. Neste marco, a exposición que reúne os principais galardóns das Academias de Cine e Audiovisual da Península Ibérica, presentada no Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense con motivo do X Encontro de Academias, pode visitarse esta semana no Concello de Ribadavia, ata o venres 23 de outubro, con acceso gratuíto.
A mostra reúne nun mesmo espazo o Mestre Mateo, da Academia Galega do Audiovisual; o Gaudí, da Acadèmia del Cinema Català; o Carmen, da Academia de Cine de Andalucía; o Simón, da Academia de Cine Aragonés; o Lola Gaos, da Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, e o Sophia, da Academia Portuguesa de Cinema.
A través dos seus trofeos máis representativos e de información sobre cada unha das entidades, a exposición propón un percorrido pola diversidade das cinematografías e dos sectores audiovisuais dos distintos territorios, ao tempo que dá a coñecer o labor das Academias na promoción da creación, o recoñecemento profesional e a difusión da cultura audiovisual.
Tanto o Ciclo Mestre Mateo como esta exposición forman parte do traballo da Academia Galega do Audiovisual para achegar o cinema e a cultura audiovisual á cidadanía, favorecer o acceso á creación contemporánea e dar visibilidade ao labor das institucións que traballan a prol do sector.
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