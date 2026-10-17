Cinco rutas de senderismo espectaculares en Ourense para disfrutar de los colores del otoño

Las cinco rutas teñidas con los colores del otoño en Ourense.

El otoño es una de las mejores épocas del año para pasear y explorar (o redescubrir con el cambio de colores) los bosques de Ourense. La caída de las hojas, los tonos ocres y amarillos y la humedad que cubre los caminos transforman muchos rincones de la provincia en escenarios especialmente atractivos para los amantes de la naturaleza.

Desde los abedulares de Montederramo hasta los castañares de Manzaneda o los senderos históricos de la Ribeira Sacra, existen numerosas alternativas para disfrutar de una escapada al aire libre. Estas son cinco rutas que destacan por sus paisajes, su entorno natural y la posibilidad de contemplar algunos de los colores más característicos de esta estación.

El Bidueiral de Gabín, un bosque de cuento en Montederramo

El Bidueiral de Gabín es una de las propuestas más singulares para disfrutar del otoño en Ourense. Situado en el municipio de Montederramo, este bosque destaca por la presencia de abedules, cuyos troncos blanquecinos contrastan con las hojas amarillas y los tonos ocres de la vegetación.

La ruta señalizada, conocida como PR-G 182, permite adentrarse en un entorno natural en el que también aparecen robles y acebos. La combinación de árboles, senderos forestales y, en ocasiones, niebla crea un paisaje especialmente atractivo para quienes buscan tranquilidad y fotografías otoñales. El recorrido ronda los nueve kilómetros y medio, por lo que resulta una buena alternativa para dedicar varias horas a caminar y disfrutar del entorno.

Inicio y final : recorrido circular desde el entorno de Gabín, en Montederramo.

Distancia : aproximadamente 9,4 km.

Dificultad: baja, aunque hay que tener en cuenta el estado de la pista de acceso.

El Souto de Rozavales, entre castaños centenarios en Manzaneda

Los castaños son algunos de los grandes protagonistas del otoño gallego, y el Souto de Rozavales, en Manzaneda, es uno de los lugares más interesantes para contemplarlos.

Este espacio natural alberga ejemplares centenarios, entre ellos el conocido Castaño de Pumbariños. Sus grandes troncos, el musgo y las hojas acumuladas sobre el suelo ofrecen una estampa característica de los bosques atlánticos durante esta época.

El recorrido es relativamente corto, con aproximadamente 2,3 kilómetros entre ida y vuelta, por lo que puede encajar en una escapada tranquila o combinarse con una visita a otros puntos de la montaña ourensana.

Inicio y final : acceso al Souto de Rozavales, con regreso por el mismo camino.

Distancia : aproximadamente 2,3 km ida y vuelta.

Dificultad: baja; ideal para un paseo corto entre castaños centenarios.

El Cañón del Sil y Santa Cristina, una ruta entre bosques y patrimonio

La Ribeira Sacra ofrece una combinación de naturaleza y patrimonio que adquiere un atractivo especial en otoño. Una de las opciones para descubrirla a pie es la ruta del Cañón del Sil y Santa Cristina, en el municipio de Parada de Sil.

El itinerario discurre entre bosques de castaños y robles, caminos tradicionales, viñedos y miradores naturales sobre el río Sil. Uno de sus grandes atractivos es el monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, situado en un entorno boscoso que invita a detenerse y disfrutar del paisaje.

La ruta completa ronda los 18 kilómetros y puede ocupar buena parte de la jornada. Para quienes prefieran un plan más relajado, conviene estudiar las variantes disponibles antes de comenzar.

Inicio y final : itinerario circular de la ruta PR-G 98, en el entorno de Parada de Sil.

Distancia : aproximadamente 18 km.

Dificultad: media-alta por su longitud y desnivel; conviene reservar buena parte del día.

La Ruta da Fraga, naturaleza autóctona en San Xoán de Río

Para quienes buscan un entorno más silvestre, la Ruta da Fraga, en San Xoán de Río, permite adentrarse en un paisaje de vegetación autóctona, con robles, castaños, arroyos y zonas de pradera.

El recorrido atraviesa un entorno menos centrado en los grandes miradores y más orientado a disfrutar del propio bosque. Es una alternativa interesante para quienes prefieren caminar rodeados de vegetación y descubrir rincones naturales durante el trayecto.

La variante larga alcanza aproximadamente 15,7 kilómetros y presenta una dificultad elevada, por lo que es recomendable comprobar el trazado y valorar la preparación física antes de realizarla.

Inicio y final : dependen de la variante elegida dentro de la ruta señalizada.

Distancia : hasta unos 15,7 km en la variante larga.

Dificultad: alta en el recorrido completo; recomendable comprobar el trazado antes de salir.

El Camiño Real de San Pedro de Rocas, un paseo entre naturaleza e historia

La quinta propuesta lleva hasta Esgos, donde el Camiño Real de San Pedro de Rocas permite combinar senderismo, paisaje forestal y patrimonio histórico.

El camino tradicional atraviesa zonas de vegetación autóctona y formaciones rocosas hasta llegar al entorno del monasterio de San Pedro de Rocas, uno de los conjuntos monásticos más singulares de Galicia, excavado parcialmente en la roca.

La ruta resulta especialmente atractiva para quienes quieren algo más que una caminata: el recorrido permite conocer parte del paisaje y de la historia de la provincia mientras se disfruta de los cambios de color propios de la estación.

Inicio y final : Praza da Souteira, en Esgos, con recorrido circular.

Distancia : 9 km aproximadamente.

Dificultad: baja, con tramos de subida y caminos empedrados que pueden resbalar cuando llueve.

El mejor momento para descubrir los bosques ourensanos

La segunda mitad de octubre y el mes de noviembre suelen ser periodos interesantes para buscar los tonos otoñales en los bosques de Ourense. No obstante, el momento de mayor intensidad del color varía según la altitud, las temperaturas y las lluvias de cada año.

Antes de salir, conviene consultar el estado de los senderos, revisar la previsión meteorológica y llevar calzado adecuado, especialmente después de varios días de lluvia, cuando las piedras y los caminos pueden resultar resbaladizos.

El Bidueiral de Gabín, el Souto de Rozavales y los bosques de la Ribeira Sacra son tres opciones para quienes quieran disfrutar de los paisajes otoñales sin salir de la provincia. Una invitación a descubrir Ourense a otro ritmo, caminando entre árboles centenarios, caminos tradicionales y algunos de sus entornos naturales más especiales.