Cinco concellos de Ourense, amenazados por la pérdida de dos ediles

La caída de población podría tener consecuencias en varios municipios de la provincia de Ourense en las elecciones municipales de 2027. A Pobra de Trives y Ribadavia podrían perder dos concejales cada uno si se mantienen los tramos de población que reflejan los datos oficiales de 2025. También quedarían por debajo de los umbrales que determinan el número de ediles A Mezquita, Arnoia y San Cristovo de Cea.

Municipios que varían de concelleiros por la bajada de población.

A ocho meses de las elecciones, las cifras todavía pueden cambiar y no permiten dar por cerrada la composición de las futuras corporaciones. Según datos del INE, Trives pasó de 2.019 habitantes en 2022 a 1.929 en 2025, por lo que, si se mantiene por debajo de los 2.000 vecinos, pasaría de 11 a 9 concejales. Ribadavia bajó de 5.003 a 4.895 habitantes y podría reducir su representación de 13 a 11 ediles. La misma situación se daría en Cea, que pasó de 2.042 habitantes a 1.963; en Arnoia, que bajó de 1.015 a 949; y en A Mezquita, que pasó de 1.005 a 996. En los tres casos, el cambio de tramo supondría perder dos concejales, aunque las cifras definitivas deberán confirmarse.

Con los datos oficiales, ningún municipio de la provincia alcanzaría un tramo superior que le permitiese ganar concejales. La evolución de la población en los próximos meses será clave para comprobar si se mantienen estas previsiones.

Reto municipal

La alcaldesa de Trives, Patricia Domínguez, considera que la pérdida de habitantes es uno de los principales retos del municipio, aunque advierte de que el padrón no siempre refleja cuántas personas viven realmente allí. Según explica, en lo que va de 2026 se registraron 83 altas, con un saldo positivo de nueve personas. La regidora señala que algunos vecinos siguen empadronados en otros municipios, entre otros motivos, por las dificultades para acceder a determinadas especialidades médicas.

Por eso, reclama que los vecinos de Trives puedan ser atendidos en el Hospital de Ourense en lugar de tener que acudir al del Barco: “Que os veciños e veciñas de Trives sexan derivados ao Hospital de Ourense, en lugar de ao do Barco, é e seguirá sendo unha das nosas prioridades”. El gobierno local trabaja para mantener los servicios públicos, pero Domínguez considera que los municipios pequeños necesitan más apoyo de la Xunta: “Non podemos pedirlles ás persoas que queden no rural se non lles garantimos os mesmos dereitos e servizos básicos que a quen vive nas cidades”.

Por su parte, los últimos datos oficiales de Ribadavia confirman el descenso demográfico. El alcalde, César Fernández, relaciona esta evolución con el “reflejo dunha situación demográfica de poboación embellecida”, aunque se muestra optimista ante las perspectivas para este año; “É probable que o dato final deste 2026 sexa mais positivo. Creemos que, se se consolida a tendencia que se vai a marcar de aumento de poboación neste ano, se cadra nun ou dous anos poderiamos volver superar os 5.000”.

Iniciativa

Para favorecer la llegada de nuevos vecinos, el Concello apuesta por reforzar servicios que faciliten la conciliación laboral y familiar. “Poñemos en marcha servizos como o punto de atención á infancia”, explica el regidor. Otra posibilidad sería la posible fusión municipal con Carballeda de Avia: “De producirse, sería unha medida positiva para os dous concellos, porque permitirá crear unha nova unidade administrativa cun censo superior aos 6.000 habitantes”. Según apunta, esta unión podría traducirse en “maiores ingresos tanto a través do fondo de cooperación local como de participación nos ingresos do Estado”, aunque recuerda que la propuesta “aínda está en fase de estudo e de análisis”.

En San Cristovo de Cea, el alcalde, José Luis Valladares, señala que las cifras actuales podrían evitar la pérdida de ediles de cara a las municipales de 2027: “Neste momento, se se guían polo censo que temos, non poderíamos baixar, porque temos máis de 2.000 habitantes, aínda que no principio do ano baixamos dos 2.000”.

Confianza

En Arnoia, el alcalde, Rodrigo Aparicio, confía en mantener concejales: “Hemos cerrado en datos provisionales de este año en 1.014 habitantes, por lo que mantendremos los nueve concejales”.

Xinzo, A Merca y Verea, la excepción de los que rozan la subida de concejales

De los concellos más grandes, Xinzo es el único que aspira a aumentar ediles. Si lograse alcanzar los 10.001 habitantes, el concello limiao pasaría de 13 a 17 concejales. Según las cifras oficiales Xinzo tenía 9.699 habitantes, distando de los más de 9.900 de los que dispone hoy en día según los datos del propio concello. “Estamos a moi poucos de superar esa barreira dos 10.000 e conseguir o aumento de recursos para os nosos veciños”, explica el regidor local Amador Díaz, que reflexiona sobre la importancia de que las personas que residen en el concello y disfrutan de los servicios que ofrece, se censen en él.

Frente a la sangría demográfica provincial, Verea también protagoniza la cara positiva y pasaría de siete a nueve ediles en 2027 tras rebasar la barrera del millar de habitantes. Su alcalde, José Antonio Valado, confirma que el padrón ya alcanza los 1.040 vecinos gracias a sus medidas para fijar población: “Fórmula máxica non temos; o que temos é promoción de vivenda de aluguer social, un banco de vivendas baleiras e servizos de conciliación para os rapaces”, destaca el regidor, que añade el impulso de tener “a autovía na porta”.

A escasos kilómetros, A Merca, al límite de dar el salto de 9 a 11 ediles. Su alcalde, José Manuel Garrido, mantiene prudencia: “Estamos ao pé dos 2.000, pero coido que este ano aínda non pasamos”. Pese a no confirmar el cambio de tramo, celebra la llegada de familias a las urbanizaciones y el auge demográfico en las aulas locales.