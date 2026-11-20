"Su edificio está minado". Así comienza el correo electrónico que recibieron al menos cuatro centros educativos de la provincia de Ourense y que obligó a activar los protocolos de seguridad. El mensaje advierte de que el edificio ha sido minado y pide abandonarlo de inmediato para "salvar la vida de los estudiantes".

Un correo de falso aviso de bomba. | La Región

El texto completo dice: "Minamos el edificio de mashe. Si desea salvar la vida de los estudiantes, abandone el edificio inmediatamente". El correo incluye además un aviso de seguridad que advierte de que procede de fuera de la organización y recomienda no abrir enlaces ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos.

La amenaza llegó el miércoles al CEIP Plurilingüe de Luíntra, en Nogueira de Ramuín, y este jueves se repitió en tres centros de O Barco de Valdeorras: el colegio Otero Pedrayo de Viloira y los institutos Lauro Olmo y Martaguisela. En todos los casos se activaron los protocolos de seguridad y las fuerzas policiales inspeccionaron las instalaciones sin encontrar ningún objeto sospechoso.

Tres centros afectados en O Barco

La situación se repitió el jueves en O Barco de Valdeorras. El primer aviso llegó sobre las 8.30 horas al colegio Otero Pedrayo de Viloira. Su directora, Emilia María Anta, encontró el mensaje al abrir el correo electrónico y avisó inmediatamente a la Policía Local, al 112 y a la Guardia Civil.

La amenaza provocó el desalojo preventivo de los alumnos que participaban en el programa Madrugadores. Alrededor de una veintena de escolares permanecía en el centro en ese momento y fue trasladada a una cafetería cercana por la responsable del servicio de conciliación, que les ofreció el desayuno. Desde el Concello agradecieron el gesto y aseguraron que le abonarán la consumición.

Mientras tanto, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local registraron el colegio sin encontrar ningún objeto sospechoso. Los alumnos pudieron comenzar las clases a su hora habitual, a las 9.15 horas. "Aínda que pensei que era un bulo, sempre queda a dúbida", reconoció la directora.

Poco después, la alerta saltó en el Instituto Lauro Olmo. En este caso, el correo había llegado a la carpeta de spam durante la medianoche del miércoles. La directora lo descubrió mientras se celebraba un examen y ordenó que todos los alumnos bajasen del edificio. La Guardia Civil y la Policía Nacional revisaron las instalaciones para comprobar que no existía ningún riesgo.

La última amenaza de la jornada se registró en el Instituto Martaguisela, alrededor de las 13.10 horas. Los estudiantes fueron trasladados a un pabellón que había sido revisado previamente por la Guardia Civil y permanecieron allí hasta que los agentes finalizaron la inspección, aproximadamente media hora después.

Los centros de la ciudad de Ourense, al margen

Mientras los correos electrónicos obligaban a activar los protocolos de desalojo en Nogueira de Ramuín y O Barco de Valdeorras, los centros educativos de la ciudad de Ourense se mantuvieron al margen de estos incidentes. Tanto los colegios como los institutos de la capital desarrollaron su actividad lectiva con normalidad durante el miércoles y el jueves, sin que trascendiese la recepción de mensajes sospechosos.

Los equipos directivos permanecen atentos a sus bandejas de entrada siguiendo las indicaciones de la Consellería de Educación. En caso de detectar un mensaje con una amenaza, deben comprobar la fecha de envío del correo y comunicarlo a la Dirección Territorial de la provincia y al 112.

Las amenazas registradas en Ourense forman parte de una oleada que ha afectado a más de 80 centros educativos de toda Galicia. La Policía Nacional y la Guardia Civil trabajan con la hipótesis de que los mensajes se enviaron de forma masiva y automatizada a partir de bases de datos públicas de correos electrónicos escolares.