Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy viernes, 28 de agosto

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este viernes, 28 de agosto. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Suelo de césped artificial, al río

Suelo de césped artificial, al río. | La Región

En una de las áreas de aparatos biosaludables -aparatos de gimnasia al aire libre- ubicada en las proximidades del río, el césped artificial que cubría el suelo para mejorar la experiencia del usuario ha desaparecido. No ha ido muy lejos, está arrancado y tirado cerca de la orilla.

Miguel Pavón (Ourense)

Basura permanente

Basura permanente. | La Región

Esto es de traca. Pagamos la recogida de basura religiosamente y esto es el servicio que tenemos los vecinos en la Costa de Canedo. Contenedores que rebosan, bolsas a la vista, olores permanentes... todo sin recoger durante una semana entera (la pasada). ¿Dónde está el servicio?

Manuel Vázquez (Ourense)

¿Quién sostiene a quién?

Palo de escoba sujeta un árbol. | La Región

Para servir de apoyo a este árbol plantado en la avenida de Marín, alguien ha ingeniado el dispositivo que aparece en la fotografía: primero un palo (desde la base a las ramas, con la misma inclinación del árbol), después un palo más ligero, del grosor del palo de una escoba, a modo de contrafuerte. Mi pregunta es: ¿quién tiene cuenta del árbol?, ¿la escoba?, o ¿es el árbol el que tiene cuenta de la escoba?

Francisco Pérez Álvarez (Ourense)