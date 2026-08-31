Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy lunes, 31 de agosto

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este lunes, 31 de agosto. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Mala ubicación de contenedores

Contenedores de basura mal colocados. | La Región

Si bien es verdad que para el camión que recoge los contenedores están en buen lugar, para el vecindario que deposita la basura tienen su dificultad. No hay un paso determinado si no es por encima del césped con el riesgo de caídas cuando está mojado. Como bien se ve, el suelo está lleno de baches y es muy irregular, con el peligro que puede suponer para los ciudadanos. Esto es en toda una avenida de Marín donde hay sitio suficiente para mejorar el acceso a los contenedores.

Jorge Torres (Ourense)

Pasos de peatones destrozados

Paso de peatones en mal estado. | La Región

Los pasos de peatones de la Rampa de Sas necesitan un mantenimiento urgente. Como se puede apreciar en la imagen, el asfalto está totalmente agrietado y con baches. Comienza el curso escolar y el tránsito por ese lugar se multiplicará ya que es paso obligado para los autobuses escolares y cientos de alumnos que van al Instituto de O Couto de lunes a viernes.

Carlos Fernández Gómez (Ourense)

Obras muy incómodas

Obras muy incómodas. | La Región

En la avenida de Buenos Aires se está reformando la acera en la parte final. El problema es que cortan la acera y no dejan paso alguno para los peatones que van por ese lado de la calle. Las obras de mejora son necesarias pero hay que realizarlas de manera que causen el minimo trastorno para los ciudadanos.

Luis Alberto Álvarez (Ourense)

Vertedero en la glorieta de O Couto

Vertedero en la rotonda de O Couto. | La Región

En la glorieta de O Couto las obras inacabadas de la avenida de Portugal han dejado improvisados vertederos. Mientras tanto, la Administración local mira para otro lado.

Roberta Cantón Perez (Ourense)

Aparcamiento en zona prohibida

Aparcado en zona prohíbida. | La Región

Este coche está siempre estacionado en un lugar reservado para motos en la plaza da Chave (O Couto). No sabemos si tiene algún permiso oculto para el resto de ciudadanos pero su presencia es ya una constante.

Miguel González Rodríguez (Ourense)