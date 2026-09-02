Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy miércoles, 2 de septiembre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este miércoles, 2 de septiembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Cable cortado en As Caldas

Cable cortado en As Caldas

Este cable leva no chan máis dunha semana, sen que ninguén se ocupe del. Está amarrado ao edificio e vese cortado por un extremo, e aínda que non parece que leve corrente, podería ser perigoso.

Noelia Pérez

(Ourense)

Parque infantil en estado lamentable

Parque infantil en las traseras de la rúa Xulio Prieto Nespereira

Este es el estado en el que se encuentra el parque infantil en las traseras de la rúa Xulio Prieto Nespereira, en el entorno dell Posío. La situación es lamentable y creo que urge una revisión de esta zona para que realmente los chavales puedan disfrutar de ella como es debido.

María Lobeira

(Ourense)

Perigo na rúa Hernán Cortés

Baldosa suelta en rúa Hernán Cortes

As lousas da rúa Hernán Cortes presentan moitas deficiencias, con pedras rotas en varios sitios. Parece imposible pasear polo Casco Vello da cidade sen ter un susto. Por que non gastarán os cartos en reparación como é debido?

Manuel Touza

(Ourense)