Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy martes, 22 de septiembre

Las denuncias de los vecinos de Ourense de este martes.

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 22 de septiembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

“Colaborando” con el medio ambiente

La fábrica de la maderera Finsa en el Polígono de San Cibrao.

Esta imagen, captada el lunes 21 por la mañana, muestra lo mucho que hace por el medio ambiente la fábrica de la maderera Finsa en el Polígono de San Cibrao. “Gestión medioambiental: Contamos con un sistema de gestión medioambiental basado en nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente y en el cumplimiento de la normativa legal”, dicen en su página web. Lo que hacen, ya se ve, parece más bien otra cosa muy pero que muy distinta.

Xaime R. Costas

(San Cibrao)

Bancos ocupados por ramaxes

Os ramaxes e follas teñen ao seu dispor os bancos para cando o precisen.

No xardín que temos diante do cemiterio de San Francisco, na subida cara Monte Alegre, atopamos a situación que se ve nas imaxes. Os ramaxes e follas teñen ao seu dispor os bancos para cando o precisen, deixando a veciñanza sen a posibilidade de facer uso deles.

Antonio Rodríguez Rodríguez

(Ourense)

Rotonda mal señalizada

En esta intersección entre varias calles, la rotonda está mal señalizada.

En esta intersección entre varias calles, la rotonda está mal señalizada y, como se ve, la señal de ceda el paso cada día está más torcida. No se sabe si por algún golpe o porque algunos personajes que rondan la zona se dedican a colgarse de ella. Hasta que no caiga de todo no se toman medidas.

Jorge Torres

(Ourense)