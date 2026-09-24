Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy jueves, 24 de septiembre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este jueves, 24 de septiembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Abandonados por la administración

Abandonados por la administración.

Los vecinos de la plaza Ferro Couselo nos vemos abandonados por las administraciones en todos los sentidos. Existen salidas de aguas residuales de un bajo propiedad de un banco y falta de limpieza viaria como se puede ver en las fotos. Nos sentimos abandonados por parte de la administración.

Samuel Iglesias

(Ourense)

Ojo al arbusto

Ojo al arbusto.

En la ciudad de Ourense tenemos un problema grave con la vegetación. En algunos barrios se han cortado árboles y no se han repuesto. En otros se han puesto una serie de arbustos que en muchos casos crecen sin control y además de ser antiestéticos pueden provocar problemas para peatones y conductores. Este es el caso del de la imagen situado en la intersección entre las calles Bedoya y Valle Inclán, donde impide a los conductores ver a los peatones que quieren cruzar por el paso de peatones.

Alberto González

(Ourense)

Chapuzas y más chapuzas

Chapuzas y más chapuzas.

Nuevas cámaras, éstas en los semáforos de la avenida de Buenos Aires, y viejas chapuzas. Así está la instalación de las cámaras puestas esta misma semana y así seguirán durante días o semanas. Lleva esta calle en obras permanentes, prácticamente como el resto de la ciudad, obras inacabadas, ininterrumpidas, molestas y chapuceras, muy chapuceras. Una más de muchas. Mi enhorabuena al señor alcalde, líder en el ranking de hacer lo más fea posible una ciudad antes generosa en belleza y acogedora. ¿Hasta cuándo?

Olalla Lourdes Santomil de Paz

(Ourense)