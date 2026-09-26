Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy sábado, 26 de septiembre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este jueves, 24 de septiembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

¡Qué asco!

Vergonzoso y muy asqueroso, ya que no se puede describir de otra forma el estado en el que se encuentra la acera entre las calles Progreso y Parada Justel, a la altura del restaurante Milongas. La acera se encuentra totalmente llena de grasa, desperdicios, restos de comida, basura y más basura. Los vecinos de la zona y los comerciantes ya están hartos de soportar esta situación que lleva meses produciéndose. Y como siempre en esta ciudad, el Concello no se da por enterado, no hace nada y, lo peor, ni siquiera les preocupa. ¡Es una auténtica vergüenza!

Fernando García Vega

(Ourense)

Simplemente vergonzoso

Vehículo aparcado en una zona restringida para la que no tenía autorización

Dando un paseo por Ourense se comprueba cómo hay gente que no tiene vergüenza o no sabe tenerla. Como sucedió con el conductor de este vehículo que decidió aparcar en la calle Noriega Varela, en una zona restringida para la que no tenía autorización. Y para más inri llamas a la Policía Local y tardan más de 45 minutos en llegar.

César Carballo Martínez

(Ourense)

Las motos al poder

En estas imágenes se puede ver algo que es demasiado habitual por todas las calles de Ourense. Motos por todos lados, ocupando las aceras como si función fuera la de dar servicio de estacionamiento a estos vehículos. En este caso corresponde a la calle Bedoya, pero se podrían poner ejemplos por todos los barrios.

Miguel Ruíz Alvarez

(Ourense)

Una carrera de obstáculos

El paseo tan transitado del Loña al Miño lleva así meses, con agujeros que lo convierten en una zona peligrosa por la que caminar y correr se hace cada día más complicado.

Benito Roberto Fernández López

(Ourense)

Las plazas perpetuas

Hay coches abandonados ocupando sitio en la avenida de Buenos Aires, en el tramo que va desde la rúa Nova hasta la Follateira. Después de tanto tiempo, alguien debería hacer algo por rehabilitar el espacio.

Antonio Ferreiro

(Ourense)