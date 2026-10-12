Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy lunes, 12 de octubre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este lunes, 12 de octubre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Una auténtica porquería

Basura en A Cuña

Esta es la situación de los contenedores que nos pusieron delante de nuestro edificio por las famosas rampas de A Cuña. Esto es de pena, hay un olor horrible y las moscas campan a sus anchas todos los días. Vivo en el primero y es horrible. Los vecinos hicimos varias llamadas y vienen y quitan a mano varias bolsas y así queda. Estos contenedores se usan para toda la calle desde el fondo de Vasco Díaz Tanco hasta el centro de salud. Los vecinos del número 7 somos los que recogemos las bolsas y la porquería que de forma habitual se deposita en la acera.

Milagros Camiña Fernández

(Ourense)

Ni rezar podemos

Plaza Sagrado Corazon de A Carballeira

Me gustaría denunciar el estado de la plaza Sagrado Corazon de A Carballeira. No se puede ni rezar ni entrar al parque. Todos los dias la plaza llena de coches. Menos mal que la señal, tal y como se puede ver en la imagen, lo deja bien claro.

Dositeo Rodríguez Camoño (Ourense)

Hundimiento peligroso

Hundimiento en el paseo del río Loña

En el paseo que va bordeando el río Loña. En la zona más próxima a la carretera N-120 hay este socavón desde hace muchos meses. Ya pasó un invierno y ahora todo el verano y lejos de repararlo, con el paso del tiempo va a más y cada vez es más peligroso para toda la gente que a diario camina por esta zona. Este tipo de paseos debería estar en mejor estado, pero parece que a los responsables del Concello no les interesa y las zonas de ocio de los ourensanos están cada vez más abandonadas.

Lourdes Rodríguez

(Ourense)