DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy martes, 13 de octubre
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 13 de octubre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.
No comezo da rúa Sarmiento Acuña, o contedor do lixo é antigo, sen tapa e levan cobrado, co da auga, cinco cotas de 20 euros que, co de decembro, acada os 180 euros no 2026 por ese tributo; o mesmo que na rúa Concordia, todas as cores e do trinque. En Vigo, un so recibo anual 2026, o 31 de agosto, cargaron 103,74 euros. Vivir para ver e facer unha “comparación” inda que sexa odiosa.
Antonio Rodríguez Rodríguez (Ourense)
Despois dun ano aínda estamos esperando o arranxo da rúa de Figueiroa, en Punxín. Dinnos que está adxudicada e que o van facer pronto, pero non chega o día. O que si van chegar son as choivas.
Elsa Martínez Alonso (Punxín)
Esta es la vivienda construida por un drogadicto sin techo en O Vinteún. Parece que ya tiene vecinos y compañeros.
Antonio Gómez López (Ourense)
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Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy martes, 13 de octubre
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