Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy jueves, 15 de octubre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este jueves, 15 de octubre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Parque sin mantenimiento

Parque sin mantenimiento

No hace muchos meses el alcalde de Ourense salió en las redes sociales presumiendo de la reforma del parque de Ribeira de Canedo. Pues a día de hoy se encuentra en un abandono total. Las pocas opciones de ocio que tenemos los ourensanos deberían estar en mejor estado de mantenimiento.

Orlando Diéguez (Ourense)

Falta de control en el Jardín del Posío

Falta de control en el Jardín del Posío

A pesar de las indicaciones de que su uso está destinado a los niños de entre 1 y 12 años, cada mañana grupos de adolescentes se congregan allí mientras esperan la apertura de puertas del instituto aledaño. Muchos de ellos hacen mal uso de las instalaciones, subiéndose en grupo a algunos juegos que no están pensados para ello. Por tal motivo, a menos de medio año de una actuación millonaria que tuvo cerrado el parque 15 meses, ya se empiezan a ver las consecuencias en algunos juegos que ya necesitan ser arreglados.

María Ábalo Rodríguez (Ourense)

Afán recaudatorio

Afán recaudatorio

O Concello de Ourense estase a dedicar a multar na Praza de Ribeiriño os veciños do barrio da Ponte, alegando que é unha “zona de paso de peatóns” cando dita praza está totalmente cercada e non da saída a ningures e vese claramente que dá servizo os locais e almacéns que alí alberga. Tamén podedes ver como se encontra a sinal que da acceso ó camiño que baixa o río pegada a praza. Vese que o alcalde necesita cartos para as festas de Halloween e rasca de onde sexa.

Xosé Antonio Rodríguez (Ourense)

Abandono en el barrio de O Pino

Abandono en el barrio de O Pino

Está situación es día sí, día también. Estos contenedores están situados en la travesía Vía Vella en el barrio de O Pino. Están al lado de una parada de bus, es una dejadez e insalubridad. Siempre está sucio, al igual que toda la calle.

Josefa Martínez (Ourense)

La ley de la selva

La ley de la selva

En esta ciudad parece que las motos aparcan donde quieren. En este caso, en medio de un paso de cebra.

Miguel Álvarez (Ourense)