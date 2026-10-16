Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy viernes, 16 de octubre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este viernes, 16 de octubre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Problema recurrente

Sumidero en Sierra Martiña. | La Región

Sumidero localizado en el inicio de la calle Sierra Martiñá, donde hay alguno más tupido. El que se obstruyan los sumideros por el arrastre de tierra y residuos es un problema recurrente que suele producirse en lugares donde desemboca una o varias cuestas. Puede solucionarse dandoles una “pasada” a todos una o dos veces al año o de cuando en vez, porque cada equis tiempo, el problema reaparece. Prevenir antes que curar o lamentar.

César Álvarez (Ourense)

Basurero improvisado

Basurero en el Couto. | La Región

Inaceptable situación en O Couto. Así luce el solar de la calle do Ensino convertido en un auténtico vertedero improvisado debido a la falta de civismo de unos pocos.

Julián Romero (Ourense)

Terraza desmedida

Terraza en Parque San Lázaro. | La Región

Otro día más, esta terraza situada en el Parque de San Lázaro incumple sus dimensiones impidiendo el paso a los peatones en una zona de bastante tránsito.

Alberto González (Ourense)