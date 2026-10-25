Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy domingo, 25 de octubre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este domingo, 25 de octubre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Vehículos siempre mal aparcados

Coches mal aparcados. | La Región

En el callejón de San Cosme, paralelo con rúa Rafael Diestre y Pena Trevinca, siempre están estos coches aparcados y otros durante toda la semana. Entrar a los garajes es bastante difícil y la Policía Local no pasa nunca por ahí. Espero que se haga algo pronto.

Álvaro Hernández (Ourense)

Sin respeto en Barbadás

Tesla bloqueando en Barbadás | La Región

En la acera a la salida del garaje me encontré este coche tan bien aparcado. La policia brilla por su ausencia ya que el edificio pertenece al límite de Barbadás, y el colegio es de Ourense.

Blanca Alvarez Gonzalez (Barbadás)

Folletos publicitarios por los suelos

Folletos tirados. | La Región

Una vez más los repartidores de folletos publicitarios hacen un feo a quienes les contratan y a sus clientes, dejándolos tirados en la calle. Menuda publicidad al revés que consiguen. Esta situación, que ya se ha denunciado más veces en esta sección, vuelve a verse en Camiño do Lobisome, en Ourense.

Xiana F. Garcés (Ourense)

Armario de telecomunicacións aberto no Pino

Armario abierto. | La Región

Na zona das Torres do Pino, xunto ao túnel de Bobadela, os veciños vemos cada día como este armario de telecomunicacións leva aberto dous meses. En primeiro lugar, polo propio interese da empresa propietaria, ou do Concello se lle corresponde, e en segundo lugar por unha cuestión de seguridade para a cidadanía e a limpeza e orde do mobiliario urbano, alguén debería pechalo como é debido.

Ángel Ferreira Vázquez (Ourense)