Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy jueves, 5 de noviembre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este jueves, 5 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Haciendo sitio a golpes

Haciendo sitio a golpes.

Ya está. Ya lo han conseguido. Poco a poco, golpe a golpe se cargan el pivote (a ellos les sale gratis) y listo, ya puedo aparcar donde no se debe. Pero insisto, si lo piensas es normal, nadie lo va a multar, así que...

Arturo Iglesias

(Ourense)

Vuelven los monumentos impuestos

Vuelven los monumentos impuestos.

Pues sí, aquí estamos otra vez con otro "monumento" improvisado ocupando el espacio público, ese que debería ser para el viandante. Un mamotreto plantado en plena calle Progreso, como si fuese parte del paisaje urbano. Lleva ahí una larga temporada, demasiado larga. Ojalá esta llamada de atención sirva de algo, porque convertir andamios en patrimonio de Ourense queda feo, muy feo. Tengamos cariño a nuestra ciudad y que no siempre sea el ciudadano de a pie quien vea lo evidente, sino quienes tienen la responsabilidad de mantenerla en las mejores condiciones.

Daniel Torres Abaixo

(Ourense)

Basura acumulada varios días

Basura acumulada varios días.

En la avenida Otero Pedrayo parece que los operarios del servicio de limpieza han decidido que es mejor no pasar a recoger la basura. En la imagen se puede ver cómo se encontraban estos contenedores de la zona próxima al pabellón universitario. Y así llevamos varios días, un tiempo prudencial para que alguien pasara por ahí y decidiera recoger todo este caos.

Toni Ferreiro

(Ourense)

Ocupando el sitio de los peatones

Ocupando el sitio de los peatones.

Los operarios del servicio de limpieza de la ciudad de Ourense en muchas ocasiones se piensan que son los únicos que están por las calles. Esto debió pensar el conductor de este vehículo que decidió aparcar en la acera, ocupándola en su totalidad, obligando a los peatones a pasar por la calzada. Un auténtico despropósito.

Juan José Rodríguez

(Ourense)

Motos en las aceras

Motos en las aceras.

A pesar de tener un aparcamiento destinado para motos a 15 metros, el propietario de la que se ve en la imagen decidió que era mucho mejor aparcarla en la acera de la calle Valle Inclán.

Miguel Álvarez

(Ourense)