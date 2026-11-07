Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy viernes, 6 de noviembre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este viernes, 6 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Pivotes arrancados

Pivotes arrancados. | La Región

En la zona de la carretera de A Granxa, a algún simpático le molestan los pivotes que delimitan la zona destinada a los peatones de la calzada y dedicó su tiempo a arrancarlos. En total quitaron cinco, que esperemos que se repongan para tener más seguridad en la zona.

Ana Castro (Ourense)

Ocupando aceras

Moto aparcada en la acera. | La Región

A la altura del número 3 de la calle Concejo podemos encontrarnos esta preciosa motillo aparcada donde le da la gana. Todo en orden en esta ciudad, mientras la autoridad no hace nada para evitar estas situaciones.

Miguel Álvarez (Ourense)

Suciedad acumulada

Mural pintado. | La Región

Nunca vi tanta tela de araña junta. ¡Cuánta falta de mantenimiento! Es en el ascensor que nos puso su señoría en Ribeira de Canedo. ¡Qué pena!, pero así pasa con todo. Pero bueno, para el Samaín por lo menos hizo su función.

Margot O.Prol (Ourense)

Cables amarrados as árbores

Cables | La Región

Detrás dos muelles da estación están a poñer protección ao noiro. A miña pregunta é se non sería moito mellor poñer un poste e non atar os cables a árbore.

Javier Vieira Díaz (Ourense)

Coches en paradas de autobús

Carril bus invadido. | La Región

Las paradas de autobús en Ourense siguen estando ocupadas por vehículos no autorizados para ello. En la imagen se puede ver un nuevo ejemplo, que se repite a diario por toda la ciudad.

Elías Domínguez (Ourense)