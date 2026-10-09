Dani Mateo confiesa en Zapeando que su sitio favorito del mundo está en Ourense

Las termas de Prexigueiro con la reacción de Dani Mateo durante el programa en el que se han mencionado.

Ourense y sus aguas termales protagonizaron una conversación en Zapeando, el programa de La Sexta, en la que los colaboradores hablaron de la abundancia de fuentes termales de la ciudad, situada entre las grandes referencias europeas de este tipo, solo por detrás de Budapest. Durante esta sección añadieron que el termalismo ourensano va mucho más allá de la capital y se extiende por toda la provincia, incluida la comarca de O Ribeiro, donde existen diferentes espacios naturales para disfrutar de estas aguas. Entre ellos destacan las termas de Prexigueiro, en Ribadavia, para la gente que quiera "vivir un baño termal más tradicional al estilo japonés".

Fue precisamente al mencionar este lugar cuando Dani Mateo no pudo contenerse. “¡Ya lo tenía que decir!”, exclamó el presentador, dejando entrever que había pedido previamente a sus compañeros que no desvelasen el nombre de sus termas favoritas. “Mira que te dije: no lo digas, no lo digas”, añadió, provocando la curiosidad de la presentadora, que quiso confirmar si aquellas eran precisamente las termas a las que se refería. La respuesta del humorista despejó cualquier duda: “Mi sitio favorito del mundo”.

La presentadora también quiso animar a los espectadores a descubrir este rincón de O Ribeiro, destacando que se trata de "una auténtica joyita y barata" para disfrutar de un baño termal en plena naturaleza. Una recomendación que puso en valor uno de los atractivos de la comarca y que convirtió la conversación en una inesperada promoción turística para la provincia ourensana.

La aparición televisiva de las temas llega, además, en vísperas del puente del 12 de octubre, que coincide con un episodio de tiempo cálido para esta época del año. El llamado veranillo de otoño puede animar a muchos visitantes a acercarse a la ciudad y disfrutar de sus atractivos al aire libre. Sin embargo, quienes decidan hacerlo pueden encontrarse con una realidad difícil de explicar cuando se presume de ser un referente termal: varias instalaciones de la ciudad permanecen cerradas.

En pleno puente de octubre, las termas de O Muiño ya están cerradas, privando a vecinos y visitantes de uno de los espacios que forman parte de la oferta termal ourensana. A ello se suma la piscina termal de As Burgas, cuya apertura acumula años de promesas incumplidas, mientras que la mitad de las pozas de Outariz también permanecen cerradas, según la información trasladada sobre la situación de estas instalaciones.

La situación plantea una contradicción evidente. Mientras personajes populares como Dani Mateo hablan en televisión de las maravillas termales de Ourense y contribuyen a despertar el interés por la provincia, la ciudad no siempre parece estar preparada para responder a las expectativas de quienes quieren disfrutar de ellas. ¿De qué sirve que se promocione el destino fuera de Galicia si, cuando llegan los visitantes, se encuentran con instalaciones cerradas y una oferta termal reducida?

Esta reflexión cobra especial relevancia en una ciudad que ha construido buena parte de su identidad turística alrededor de sus aguas calientes. Las termas no son solo un recurso de ocio: constituyen uno de los principales elementos diferenciadores de Ourense y un atractivo capaz de generar actividad económica, atraer visitantes y beneficiar a la hostelería y al comercio local. Mantenerlas disponibles y en condiciones adecuadas debería ser una prioridad, especialmente en fechas en las que se espera una mayor afluencia turística.

Reportaje en la sección de viajes

La conversación de Zapeando se enmarca, por otra parte, en el reportaje que ha dedicado el programa a O Ribeiro dentro de su sección de viajes, en la que participa Marina Comes, conocida influencer de viajes que visitó la comarca en 2024. El espacio ha contribuido a dar visibilidad a la Ruta do Viño do Ribeiro y a su oferta de enoturismo, acercando al público nacional sus bodegas, sus vinos, sus paisajes y su patrimonio.

Desde la propia Ruta do Viño do Ribeiro han agradecido a Zapeando y a Marina Comes que dedicasen un espacio a esta “preciosa enocomarca” y a sus propuestas enoturísticas. Una promoción a la que se sumó, de forma espontánea, la confesión de Dani Mateo, que puso el foco en otro de los tesoros de la zona: las termas de Prexigueiro, un lugar que, en palabras del presentador, es su "sitio favorito del mundo”.