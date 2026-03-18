Desarticulado un grupo que estafó 70.000 euros a un empresario de Ourense haciéndose pasar por su banco
OPERACIÓN "GULUX"
La Guardia Civil desmantela un grupo criminal de estafas bancarias online con siete detenidos tras una investigación iniciada en Ourense.
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en estafas a clientes de banca online en el marco de la operación ‘GULUX’, desarrollada desde la comandancia de Ourense. El operativo se ha saldado con siete detenidos y tres investigados por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La investigación se inició hace más de dos años tras la denuncia de un empresario de O Cañizo, en A Gudiña, que fue víctima de una estafa de 70.000 euros. El fraude comenzó con un SMS que simulaba proceder de Abanca, alertando de un acceso sospechoso a su cuenta y redirigiéndole a una web falsa donde introdujo sus credenciales bancarias: Se ha iniciado sesión desde un nuevo dispositivo un REDMI C2, si no reconoce dicho acceso bloquee inmediatamente a través del siguiente enlace WWW.ABANCAEMPRESA.COM/ES/
A partir de ese momento, los ciberdelincuentes tomaron el control de su banca electrónica y realizaron varias transferencias por el importe total sustraído.
Parte del dinero recuperado
Gracias al análisis de evidencias digitales, el rastreo de movimientos bancarios y la colaboración de entidades financieras y operadoras, los agentes lograron bloquear 41.000 euros, evitando la pérdida total del dinero.
El resto fue retirado en efectivo o desviado a cuentas nacionales e internacionales creadas por la organización para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Red organizada y detenciones en varias provincias
Las detenciones se produjeron principalmente en la provincia de Barcelona, en localidades como L’Hospitalet de Llobregat, Canovelles, Granollers y Santa Perpètua de Mogoda, donde fueron arrestadas seis personas. Entre ellas se encontraba el líder del grupo, encargado de reclutar “mulas bancarias” y diseñar la operativa de blanqueo, que ya ha ingresado en prisión.
Además, se practicó otra detención en Palma de Mallorca y se investigó a un individuo en la localidad de Lobios, también en Ourense.
Los implicados, todos de nacionalidad española, obtenían beneficios económicos utilizando sus propias cuentas para recibir el dinero estafado a cambio de comisiones.
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