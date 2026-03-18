Desarticulado un grupo que estafó 70.000 euros a un empresario de Ourense haciéndose pasar por su banco

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en estafas a clientes de banca online en el marco de la operación ‘GULUX’, desarrollada desde la comandancia de Ourense. El operativo se ha saldado con siete detenidos y tres investigados por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició hace más de dos años tras la denuncia de un empresario de O Cañizo, en A Gudiña, que fue víctima de una estafa de 70.000 euros. El fraude comenzó con un SMS que simulaba proceder de Abanca, alertando de un acceso sospechoso a su cuenta y redirigiéndole a una web falsa donde introdujo sus credenciales bancarias: Se ha iniciado sesión desde un nuevo dispositivo un REDMI C2, si no reconoce dicho acceso bloquee inmediatamente a través del siguiente enlace WWW.ABANCAEMPRESA.COM/ES/

A partir de ese momento, los ciberdelincuentes tomaron el control de su banca electrónica y realizaron varias transferencias por el importe total sustraído.

Parte del dinero recuperado

Gracias al análisis de evidencias digitales, el rastreo de movimientos bancarios y la colaboración de entidades financieras y operadoras, los agentes lograron bloquear 41.000 euros, evitando la pérdida total del dinero.

El resto fue retirado en efectivo o desviado a cuentas nacionales e internacionales creadas por la organización para ocultar el origen ilícito de los fondos.

Red organizada y detenciones en varias provincias

Las detenciones se produjeron principalmente en la provincia de Barcelona, en localidades como L’Hospitalet de Llobregat, Canovelles, Granollers y Santa Perpètua de Mogoda, donde fueron arrestadas seis personas. Entre ellas se encontraba el líder del grupo, encargado de reclutar “mulas bancarias” y diseñar la operativa de blanqueo, que ya ha ingresado en prisión.

Además, se practicó otra detención en Palma de Mallorca y se investigó a un individuo en la localidad de Lobios, también en Ourense.

Los implicados, todos de nacionalidad española, obtenían beneficios económicos utilizando sus propias cuentas para recibir el dinero estafado a cambio de comisiones.