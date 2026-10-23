Detenidos dos jóvenes ourensanos por diez robos de catalizadores de coches en la provincia
UNA MUJER INVESTIGADA
La Guardia Civil esclarece diez robos cometidos en O Barco, Carballiño y Celanova entre el 8 y el 23 de julio.
La Policía Judicial de la Guardia Civil de Verín detuvo este jueves a dos hombres, de 25 años, e investigó a una mujer, de 29 años, todos vecinos de Ourense, como presuntos autores de diez delitos de hurto de catalizadores de vehículos y un delito de pertenencia a grupo criminal.
Las actuaciones se enmarcan en la operación Converter, desarrollada por la Guardia Civil para esclarecer una serie de sustracciones cometidas entre los días 8 y 23 de julio en distintos puntos de la provincia de Ourense.
En concreto, los hechos investigados tuvieron lugar en O Barco de Valdeorras, donde se registraron cuatro hurtos; Carballiño, con otros cuatro; y Celanova, con dos.
La investigación, llevada a cabo por la Policía Judicial de Verín, permitió atribuir presuntamente a los tres implicados su participación en los diez delitos de hurto de catalizadores, así como en un delito de pertenencia a grupo criminal. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Viernes, 23 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 23 de octubre
Lo último