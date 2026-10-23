Detenidos dos jóvenes ourensanos por diez robos de catalizadores de coches en la provincia

Momento de la detención de uno de los jóvenes.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Verín detuvo este jueves a dos hombres, de 25 años, e investigó a una mujer, de 29 años, todos vecinos de Ourense, como presuntos autores de diez delitos de hurto de catalizadores de vehículos y un delito de pertenencia a grupo criminal.

Las actuaciones se enmarcan en la operación Converter, desarrollada por la Guardia Civil para esclarecer una serie de sustracciones cometidas entre los días 8 y 23 de julio en distintos puntos de la provincia de Ourense.

En concreto, los hechos investigados tuvieron lugar en O Barco de Valdeorras, donde se registraron cuatro hurtos; Carballiño, con otros cuatro; y Celanova, con dos.

La investigación, llevada a cabo por la Policía Judicial de Verín, permitió atribuir presuntamente a los tres implicados su participación en los diez delitos de hurto de catalizadores, así como en un delito de pertenencia a grupo criminal. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente.