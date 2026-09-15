Tres detenidos en Ourense por una red que estafó más de un millón de euros con falsos SMS bancarios

Material incautado por la Guardia Civil durante la operación contra la red de ciberestafadores.

La Guardia Civil ha desmantelado una red de ciberestafadores que utilizaba un "call center" para hacerse pasar por entidades bancarias y acceder a las cuentas de sus víctimas. La operación se ha saldado con 29 personas detenidas y otras 57 investigadas en 24 provincias españolas, entre ellas tres detenidos en Ourense y uno en A Coruña.

La organización tenía capacidad para enviar más de 100.000 SMS falsos a la hora. Los mensajes alertaban a los usuarios de supuestos cargos bancarios de elevado importe y les proporcionaban un número de teléfono al que llamar para cancelar la operación.

Una vez al otro lado de la línea, los delincuentes se hacían pasar por empleados del banco y utilizaban información personal de las víctimas para hacer más creíble el engaño. De esta forma, conseguían que los afectados realizaran transferencias a cuentas controladas por la organización o contrataran préstamos personales cuyo dinero acababa también en manos de los estafadores.

Más de un millón de euros estafados

La investigación comenzó el año pasado después de que se registrasen numerosas denuncias en Huesca con un patrón común. Los agentes identificaron un método conocido como "smishing" y "vishing", que combina el envío de mensajes fraudulentos con llamadas telefónicas para hacerse pasar por la entidad bancaria.

Desmantelada una red de ciberestafadores que defraudó más de un millón de euros haciéndose pasar por un banco. | Guardia Civil

La red consiguió estafar más de un millón de euros a 43 víctimas de Aragón: 25 en Huesca, 11 en Zaragoza y siete en Teruel.

Los investigadores siguieron el rastro del dinero y comprobaron que, después de recibir las cantidades defraudadas, los integrantes de la organización las trasladaban entre diferentes cuentas bancarias para dificultar su seguimiento. Finalmente, parte del dinero era retirado en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia.

La investigación permitió identificar a numerosas personas que actuaban como 'mulas económicas', encargadas de recibir y mover el dinero procedente de las estafas.

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57.520 euros en efectivo y material para enviar SMS

La primera fase de la operación se desarrolló el pasado mes de marzo, con registros en Badalona, Tarrasa, Carabanchel y Cartagena. Los agentes desarticularon entonces el 'call center' y detuvieron a cinco miembros de la cúpula de la organización.

En los registros se intervinieron 57.520 euros en efectivo, además de artículos de lujo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas para el envío masivo de SMS, 70 teléfonos móviles y documentación relacionada con la actividad delictiva.

En una segunda fase, los investigadores desmantelaron el sistema de blanqueo de capitales y localizaron a las personas que actuaban como captadores, 'mulas económicas' y encargados de retirar el dinero. En esta parte de la operación se recuperaron 256.708 euros de diferentes cuentas bancarias controladas por los ciberestafadores.

La operación Ibermellow ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca, con la participación de unidades de la Guardia Civil de Madrid, Murcia, Barcelona y Valencia. Las diligencias han sido entregadas a los juzgados competentes de distintos partidos judiciales de Aragón.