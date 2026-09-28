Diez prospecciones mineras empujan al sector en Ourense

Un total de diez derechos mineros caducados en la provincia de Ourense -dentro de un paquete autonómico de 153 concesiones- saldrán a concurso para la exploración de recursos estratégicos vinculados a la transición tecnológica. El proceso marca el inicio de la segunda fase del Plan Minero de Galicia, que introduce como principal novedad la exigencia de un impacto socioeconómico directo en los municipios afectados.

Las bases del concurso establecen que el 65% de la puntuación en las propuestas dependerá de criterios ambientales y sociales. Las empresas aspirantes deberán presentar un plan detallado que garantice la contratación de mano de obra y proveedores locales, además de comprometer una aportación anual mínima del 5% de sus beneficios antes de impuestos al concello donde se establezca la posible explotación.

El giro hacia la sostenibilidad se recoge en detalle en un documento base denominado “Axenda de Impulso da Minería Sostible de Galicia 2030”, donde se define la ruta para modernizar el sector a corto y medio plazo, apostando por la digitalización y la innovación tecnológica de las empresas. Además, introduce elementos de la denominada economía circular al incluir entre sus prioridades la recuperación de zonas afectadas por extracciones históricas.

Los cuatro jinetes

En Ourense, las empresas evaluarán la viabilidad de extraer coltán, wolframio, litio y estaño en el subsuelo, una opción positiva, a tenor de los resultados del estudio que la Universidad de Santiago de Compostela (USC) presentó en noviembre del año pasado, que indicaba la presencia de potenciales yacimientos de estos minerales, pagándose en estos momnentos casi 50.000 euros por tonelada de estaño, o 19.500 euros por la de litio.

Estos elementos resultan esenciales para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, componentes electrónicos y herramientas de alta resistencia, y fueron denominados “críticos” por la Unión Europea a la hora de establecer su nueva estrategia minera, que aspira a reducir la dependencia de mercados exteriores.

La fase de exploración permitirá determinar el potencial exacto de estos recursos. Según indicó la consellería de Industria, serán nuevos puntos de prospección en el territorio.

Una iniciativa para mejorar el conocimiento del suelo

La Cámara Minera de Galicia valoró positivamente esta nueva vertiente de la exploración minera. “Galicia presenta indicios de 18 de las 34 materias primas críticas identificadas por la UE, por lo que es importante estudiar el terreno y confirmar la existencia de recursos”, indicó Arantxa Prado, directora de la Cámara.

Prado también recordó que las diez prospecciones ofertadas en 2025 para la provincia quedaron desiertas en su mayoría; esperando que en esta ocasión el resultado sea distinto. “En el caso de hallarse algún yacimiento de interés, será imprescindible solicitar una concesión de explotación para la extracción de los minerales”, y, en caso contrario, “el concurso funciona como instrumento de ordenación del territorio, de forma que el área quedará libre y nuevamente a disposición de otros interesados”, añadió Arantxa Prado, quien espera encontrar otros recursos como áridos, piedra natural o caolín, además de los estratégicos.