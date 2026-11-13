La Diputación de Ourense activa el plan de vialidad invernal

El presidente de la Diputación, Luis Menor, supervisa la maquinaria que se utilizará en la campaña invernal.

La Diputación pondrá en marcha este domingo el operativo de vialidad invernal 2026-2027, que permanecerá activo hasta el 30 de abril para garantizar la seguridad y la movilidad en los 1.848 kilómetros de la red viaria provincial. El dispositivo contará con una nueva máquina quitanieves y 1.850 toneladas de fundentes distribuidas en nueve centros logísticos repartidos por la provincia.

El presidente provincial, Luis Menor, presentó ayer el plan acompañado por la vicepresidenta primera, Marta Nóvoa, y personal técnico de las áreas de Infraestructuras y del parque de maquinaria. El operativo prestará especial atención a las carreteras situadas por encima de los 800 y 1.000 metros de altitud, especialmente en las zonas de montaña del Macizo Central, Trives, Viana do Bolo y Valdeorras, con el objetivo de evitar el aislamiento de los núcleos de población y garantizar el acceso a los servicios esenciales.

Nueva quitanieves

La nueva quitanieves reforzará la flota provincial, integrada también por camiones todoterreno con esparcidores y cuñas, tractores adaptados, vehículos de apoyo y motoniveladoras. Las reservas de sal estarán repartidas entre San Cibrao das Viñas, Verín, Viana do Bolo, Xinzo de Limia, Trives, Bande, Parada de Sil, O Carballiño y O Barco de Valdeorras.

El dispositivo contará con un centro de atención operativo las 24 horas del día durante toda la semana y un sistema de trabajo por turnos en las comarcas más expuestas a las nevadas, especialmente Trives, Viana do Bolo y Verín.

Además, la Diputación mantendrá su colaboración con los municipios a través del convenio de vialidad invernal, al que están adheridos 67 concellos y una mancomunidad. Este acuerdo permite suministrar fundentes y prestar apoyo mecánico en las carreteras municipales, con capacidad para atender las demandas en un plazo de 24 horas cuando las circunstancias lo requieran.

El operativo también estará coordinado con la Subdelegación del Gobierno, la Guardia Civil de Tráfico y el 112 Galicia para unificar los criterios de actuación y circulación durante los episodios de meteorología adversa.