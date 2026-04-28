La Diputación de Ourense convoca 73 plazas en su Oferta de Empleo Público 2025: plazos, requisitos y bases de la convocatoria

La Diputación de Ourense ha publicado su Oferta de Empleo Público 2025, que incluye un total de 73 plazas destinadas a reforzar la administración provincial mediante procesos de acceso libre y promoción interna.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, busca consolidar y ampliar la plantilla con nuevos perfiles técnicos y administrativos, además de favorecer el ascenso del personal ya incorporado a la institución.

35 plazas de acceso libre y 38 de promoción interna

Del total ofertado, 35 plazas corresponden a acceso libre, de las cuales 20 son para funcionarios de carrera y 15 para personal laboral fijo. Las 38 plazas restantes se reservan a promoción interna, permitiendo el ascenso profesional dentro de la propia administración.

Además, la convocatoria incluye cuatro plazas destinadas a personas con discapacidad, reforzando el compromiso con la inclusión laboral.

Entre los puestos ofertados destacan técnicos de Administración General, veterinarios y especialistas en fondos europeos, junto a plazas de administrativos, operarios de obras, conductores de maquinaria pesada y personal de limpieza.

En total, se cubren tanto perfiles técnicos como operativos para dar respuesta a las necesidades de la administración provincial.

Plazos y requisitos de la convocatoria

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria.

Los aspirantes deberán acreditar el nivel de gallego exigido (Celga 2, 3 o 4, según el puesto) y abonar las tasas correspondientes para participar en el proceso selectivo.

Con esta convocatoria, la Diputación de Ourense busca reforzar su estructura administrativa y garantizar la renovación de personal en distintos servicios clave, en una de las mayores ofertas de empleo público de los últimos años en la institución provincial.

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