La Diputación de Ourense incrementa las ayudas sociales en un 70%

La Diputación de Ourense aprobó este lunes, en su junta de gobierno, un total de 29 asuntos para movilizar 1,2 millones. La decisión más destacada de la sesión fue la resolución de la convocatoria pública de subvenciones destinadas a entidades sociales sin ánimo de lucro. La institución provincial destinará 461.558,24 euros a 58 organizaciones, lo que representa la mayor apuesta de su historia por el tercer sector, con un incremento presupuestario superior al 70% respecto a ediciones anteriores. Estos fondos permitirán desarrollar multitud de proyectos enfocados en la atención a personas mayores, infancia, salud mental, personas con discapacidad, así como la inclusión social, la inserción laboral y la igualdad.

El presidente provincial, Luis Menor, valoró esta línea de ayudas señalando que se trata “dunha mostra máis da sensibilidade da Deputación con quen máis o precisa e do compromiso da institución coas entidades que realizan un traballo esencial de proximidade, chegando cada día a milleiros de persoas en toda a provincia”. Al margen de esta convocatoria principal, el gobierno provincial dio luz verde a otras colaboraciones, concediendo 50.000 euros a Cogami, 65.000 euros a Cruz Roja y 30.000 euros a Cáritas Ourense para su programa de ayudas a la alimentación.

El apoyo al tejido asociativo se extiende a otras áreas. La Diputación destina 45.000 euros al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras y otros 45.000 a la Confederación Empresarial de Ourense, además de 5.000 euros para Asaga (Asociación Agraria de Galicia).

En lo que respecta a la cooperación institucional, la sesión reforzó el respaldo a las mancomunidades con una inyección total de 150.000 euros —50.000 euros para cada una— entre la Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria Conso-Frieiras, la Mancomunidad Voluntaria de Municipios de la Comarca de Ourense y la Mancomunidad de concellos do Carballiño. Asimismo, se aprobaron aportaciones para mejorar infraestructuras y servicios en varios municipios. Destacan los 50.000 euros asignados respectivamente a O Barco, Carballiño y Xinzo, destinados al funcionamiento de sus conservatorios. También se consignaron 70.000 euros para O Irixo, dirigidos a la construcción de un almacén municipal; 28.000 euros para el Museo de la Alfarería de Espadanedo; 18.000 euros para la Semana Cultural de Taboadela; 6.000 euros para el mantenimiento del campo de fútbol de Vilamarín, y 4.197,38 euros para la recuperación de elementos etnográficos en Bande.

Menor pide a Jácome “explicacións” por su “clara incompatibilidade”

Luis Menor, como presidente del PP provincial, pidió al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, aclarar sus ingresos al frente de Auria TV, pese al archivo de la causa judicial por prevaricación. Aunque mostró su respeto por la resolución, insistió en que “explicacións si se deben dar”. Menor recordó que el regidor llegó a facturar en su actividad privada “cantidades tres veces máis grandes” que su salario con dedicación exclusiva, por lo que considera que ,al margen de la vía penal, “estamos ante un claro caso de incompatibilidade” que exige transparencia.