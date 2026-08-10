Directo | As Xornadas de Folclore arrancan o seu percorrido pola provincia de Ourense

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Preto de 170 artistas de Armenia, Ecuador, México, Serbia, Taiwán e Senegal levan a música e a danza tradicional a 16 localidades ourensás ata o 20 de agosto.

Ourense eríxese desde hoxe como capital do folclore
Ourense eríxese desde hoxe como capital do folclore

As Xornadas de Folclore inauguran este luns a súa 41ª edición cunha cerimonia no Teatro Principal de Ourense, que comeza ás 20,30 horas. O acto inclúe o tradicional desfile de bandeiras e a actuación do grupo de baile Castro Floxo, da Escola Provincial de Danza.

Preto de 170 artistas procedentes de Armenia, Ecuador, México, Serbia, Taiwán e Senegal participan nesta edición e levan desde mañá a música e a danza tradicional a 16 localidades da provincia.

As actuacións chegan a concellos como Allariz, A Rúa, O Barco, O Carballiño, Celanova, Verín, Viana do Bolo ou Xinzo de Limia, entre outros. O programa inclúe tamén dúas citas especiais: o 18 de agosto en Ourense, con actuación conxunta dos seis grupos, e o 19 de agosto en Ribadavia.

As Xornadas de Folclore, organizadas pola Deputación de Ourense desde 1984, converten estes días a provincia nun punto de encontro de tradicións musicais e de danza de diferentes partes do mundo.

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