🔴 Directo | Las lluvias torrenciales y fuertes riadas provocan el caos en el Ourense oriental, minuto a minuto

Sigue en directo, minuto a minuto, la última hora de la situación en la provincia de Ourense después de las fuertes tormentas de este miércoles

La parte oriental de la provincia de Ourense se sumió en el caos en cuestión de horas este miércoles. Las lluvias torrenciales causaron graves daños en varias aldeas de Viana do Bolo, especialmente en Pradocabalos, Pixeiros, O Castro y A Bouza, donde aludes de lodo, piedras y troncos inundaron viviendas, bloquearon accesos y dejaron a algunos vecinos aislados. Los residentes, muy afectados por la rapidez y violencia de las riadas, atribuyen parte de la gravedad de la situación a los incendios del verano pasado, que eliminaron la vegetación que ayudaba a contener la escorrentía. Además de los destrozos en núcleos urbanos y cortes de suministro eléctrico, las lluvias provocaron importantes incidencias en la red viaria, con el cierre de la OU-533 y de la N-120 por desprendimientos y desbordamientos.

El temporal también afectó a otras zonas de Valdeorras, donde inundaciones y crecidas de ríos obligaron a intervenir a los servicios de emergencia para rescatar a personas atrapadas. En O Barco, quedó inutilizado el principal acceso desde Veigamuíños y varias calles se anegaron. En Verín, el fuerte viento causó la caída de ramas que bloquearon vías céntricas y provocaron daños materiales en vehículos y edificios, aunque sin heridos. En Vilardevós también hubo preocupación por el colegio Rodolfo Núñez Rodríguez, pero la escorrentía solo afectó al patio y no al interior del centro, por lo que las clases se retomaron con normalidad.

Así avanza la jornada en la provincia, minuto a minuto.