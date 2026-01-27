Directo | Segundo día en alerta por las lluvias de la borrasca Joseph sobre Ourense y la crecida de los ríos

Crecida de los ríos Loña, a su paso por Pereiro (izquierda), y Támega, a su paso por Oímbra, (derecha), por las lluvias de la borrasca Joseph

Sigue en directo de forma actualizada la situación de la provincia de Ourense respecto a la borrasca Joseph y sus efectos ▪️ Varios ríos permanecen en aviso rojo, naranja y amarillo por las crecidas ▪️ El Miño , en aviso naranja a su paso por la capital ourensana ▪️ Permanece suspendido el servicio ferroviario entre Ourense y Santiago de Compostela (red convencional) y entre Ourense y Vigo-Guixar

La provincia de Ourense vive un episodio de lluvias excepcional por la borrasca Joseph, con una situación inédita en más de 20 años: 65 concellos están en alerta naranja, con actividades al aire libre suspendidas y ríos al límite. El mayor peligro es la acumulación prolongada de precipitaciones más que la intensidad puntual.

El Miño está en aviso naranja a su paso por Ourense y en alerta roja en Os Peares, con riesgo de desbordamiento. También están en naranja el Arnoia (Arnoia y Baños de Molgas), el Avia (Ribadavia) y el Támega (Castrelo do Val). Otros ríos permanecen en aviso amarillo por el aumento sostenido de caudales.

En O Barco de Valdeorras se han cerrado los accesos al Sil de forma preventiva. A las lluvias se suma el deshielo y nuevas nevadas en zonas altas, lo que incrementa los caudales.

Además, el temporal ha provocado la suspensión de servicios ferroviarios entre Ourense y Santiago y entre Ourense y Vigo.

Sigue aquí toda la información actualizada.