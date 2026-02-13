A Edreira rinde tributo a "Chencho", guerrillero contra el franquismo

Familiares, amigos y defensores de la memoria histórica se han reunido para honrar la figura de Camilo de Dios Fernández, conocido por sus compañeros de armas como "Chencho".

El acto ha tenido lugar ante la placa conmemorativa de junio de 2024, que marca el sitio exacto que sirvió de Cuartel General de la Agrupación de Ourense del Ejército Guerrillero de Galicia entre el verano de 1948 y la primavera de 1949.

Un regreso a las raíces de la resistencia

Camilo de Dios, que falleció en 2019 a los 86 años, dejó el deseo de que sus cenizas descansaran allí. Siguiendo su voluntad, el memorial recuerda no solo a "Chencho", sino también a su madre y hermano, a la familia Galán, que ofreció acogida y refugio en tiempos de persecución, y a sus compañeros de guerrilla y la red de enlaces que apoyó la lucha contra la dictadura franquista.