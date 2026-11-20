Con la llegada del Black Friday y el posterior Cyber Monday, la Policía Nacional advierte del incremento de los intentos de fraude relacionados con las compras por internet y recomienda extremar las precauciones antes de realizar cualquier pago.

Durante estas campañas comerciales, los estafadores aprovechan el aumento de las transacciones y la búsqueda de grandes descuentos para desarrollar nuevas técnicas de engaño. Entre las prácticas más habituales están la suplantación de marcas conocidas, la creación de tiendas online falsas y el envío de mensajes diseñados para conseguir información personal y bancaria.

Las estafas más habituales del Black Friday

Una de las técnicas más frecuentes es la creación de anuncios fraudulentos y tiendas online falsas. Los ciberdelincuentes publican anuncios patrocinados en buscadores y redes sociales que imitan la imagen de marcas comerciales reconocidas. Al acceder, el comprador llega a páginas falsas en las que se ofrecen productos inexistentes a precios muy inferiores a los habituales.

También recurren a la suplantación de perfiles comerciales en redes sociales. Crean cuentas que imitan a establecimientos conocidos y anuncian descuentos extraordinarios para atraer compradores y conseguir pagos por artículos que nunca llegarán a su destino.

Otra práctica consiste en enviar falsos avisos de urgencia, con mensajes sobre últimas unidades disponibles, ofertas que caducan en pocos minutos o descuentos exclusivos durante un tiempo limitado. El objetivo es provocar una reacción impulsiva e impedir que el usuario compruebe si la promoción es auténtica.

Consejos para evitar caer en una estafa

La Policía Nacional recuerda que la prevención es la principal herramienta para evitar estos fraudes y ofrece varias recomendaciones:

Comprar en establecimientos de confianza: priorizar las páginas oficiales de las marcas y comercios conocidos. Si se accede a una tienda desconocida, comprobar su identidad, datos fiscales, información de contacto y opiniones de otros compradores.

Revisar siempre la dirección web: comprobar que el dominio corresponde exactamente al comercio legítimo. Una pequeña variación en una letra o la incorporación de palabras adicionales puede ocultar una página fraudulenta.

No fiarse de los anuncios patrocinados: aparecer entre los primeros resultados de un buscador o en una red social no garantiza que una oferta sea legítima. Es preferible acceder directamente a la página oficial.

Desconfiar de los descuentos desproporcionados: comparar los precios en diferentes establecimientos y sospechar de las ofertas extraordinariamente atractivas.

Utilizar medios de pago seguros: siempre que sea posible, recurrir a tarjetas virtuales o de prepago con saldo limitado y evitar las transferencias bancarias directas a particulares o vendedores desconocidos.

No abrir enlaces de mensajes inesperados: desconfiar de correos, SMS y llamadas que alerten de problemas con un pedido, un pago o una cuenta bancaria. La información debe comprobarse a través de los canales oficiales de la empresa.

Prestar atención a las devoluciones: desconfiar de supuestos servicios de atención al cliente que soliciten datos bancarios, credenciales o que se autoricen operaciones para recibir un reembolso.

Qué hacer si has comprado en una página fraudulenta

Si una persona descubre que ha realizado una compra en una web falsa, la Policía Nacional recomienda contactar inmediatamente con su entidad bancaria para bloquear la tarjeta o los medios de pago afectados e intentar detener o recuperar las operaciones fraudulentas.

También aconseja cambiar las contraseñas que puedan haberse visto comprometidas, especialmente las del correo electrónico y las cuentas bancarias.

Por último, es importante conservar todas las pruebas disponibles: justificantes de pago, conversaciones, correos electrónicos, mensajes, capturas de pantalla y direcciones de las páginas fraudulentas. Con esta documentación se podrá presentar la correspondiente denuncia.

La Policía Nacional recuerda que ninguna oferta justifica poner en riesgo los datos personales o bancarios. Ante cualquier sospecha, recomienda detener la operación, verificar la información por canales oficiales y no actuar de forma impulsiva para conseguir un descuento.