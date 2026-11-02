La falta de lluvias agrava la sequía y deja los ríos de Ourense en mínimos

Los datos La prealerta sigue Ante la sequía, la Confederación Hidrográfica mantiene el nivel de prealerta amarillo, advirtiendo que la medida podría incluso incrementarse si sigue sin llover. Once veces menos de lluvia Octubre suele ser el mes más lluvioso de la ciudad, con una media de 111 litros por metro cuadrado acumulados. En cambio, este año solo cayeron 10. Sin champiñones Con dos meses de retraso de la campaña de recolección, los expertos dan por hecho que especies como champiñones ya no aparecerán, al ser de inicio de temporada. Comidas por los insectos Las setas que sí salieron lo hicieron condicionadas al calor, presentando carencias como modificaciones e incluso siendo atacadas por larvas e insectos.

En los últimos meses la lluvia es ya una completa excepción en la provincia. Una situación lógica dentro de los meses de la canícula, pero que se prolonga ya hasta pleno otoño. Históricamente, octubre se trata del mes más lluvioso de Ourense, mientras que en esta ocasión, con los 31 días ya vencidos, las precipitaciones se cuentan por gotas.

Esto provoca un desorden completo en el sistema hídrico ourensano, ya que en el momento que los caudales de los ríos se tendrían que estar recuperando y los regatos, volviéndose a llenar de agua tras las pocas lluvias del verano, se da el efecto contrario, viéndose todavía más reducidos y repercutiendo en una importante sequía en los montes de la provincia.

El río Limia, a su paso por Muíños, con poco caudal. | Xesús Fariñas

Desde el 1 de octubre, inicio del presente año hidrológico 2026/27, la precipitación acumulada media en la Demarcación Miño-Sil apenas alcanza los 21,6 l/m², en la última semana del mes. Esta cifra se sitúa más de cuatro veces por debajo de la media histórica (113,3 l/m²) y supone el tercer comienzo más seco registrado, tan solo por detrás de los cursos 1985/86 y 2007/08. El contraste es notable respecto al ejercicio anterior, cuando por estas mismas fechas ya se habían recogido 54,5 l/m², que aun siendo una cifra reducida por la tendenci negativa de los últimos años, mantenía con cierta agua los cauces.

El embalse de Salas, en Requiás. | Xesús Fariñas

Previsión de lluvia

Meteogalicia no se muestra optimista ante esta situación y avanza que, como muy pronto, habrá que esperar al próximo fin de semana para que comience a llover, pero con tantos días de antelación ni siquiera existe esa seguridad. En la agencia gallega recuerdan que no se trata de algo exclusivo de 2026, sino de una tendencia, que se acentúa año tras año.

Por su parte, los caudales circulantes sufren un fuerte descenso, situándose de media un 63,9 % por debajo del promedio. Los ríos de un tamaño considerable fluyen de forma reducida, pero los pequeños ya sufren una sequía prácticamente total, como es el caso del Barbaña o el Barbadás. La zona más damnificada es la cuenca del Limia, un 57 % por debajo de su media estacional.

Sequía en los ríos ourensanos. | Xesús Fariñas

Ante este panorama, la Confederación Hidrográfica mantiene vigente el nivel de prealerta amarillo, advirtiendo que la medida podría incluso incrementarse dependiendo de las condiciones que marque la meteorología a corto plazo.

El mes de octubre solo registró cuatro días de lluvia en la ciudad

En el entorno de la ciudad la situación hídrica es todavía más drástica. Las precipitaciones de este inicio de año hidrológico se reducen incluso a la mitad con respecto a la media de toda la demarcación Miño-Sil.

En el mes de octubre, tan solo se registraron cuatro días de lluvia en la estación meteorológica del Campus de Ourense, sumando un total de apenas 10 litros por metro cuadrado, mucho menos que los 21,9 de media de la demarcación. Esto se nota en los cauces de agua más pequeños, como el Barbaña o el Barbadás, sin absolumente nada de agua en muchos de sus tramos.

La lluvia se dejó caer por Ourense | La Región

A cifras similares también bajan en la provincia municipios como Carballeda de Valdeorras o la zona de A Limia. En este último caso, se refleja en el entorno hidrográficamente más afectado, con un río Limia en mínimos, con un nivel de tan solo siete centímetros por el término municipal de Bande. En Xinzo, incluso sin agua.

Este dato, se trata, con diferencia, de la menor cifra histórica de precipitaciones en un mes de octubre en la ciudad, que está marcado en el calendario como el mes históricamente más lluvioso del territorio. La precipitación media es de 111 litros por metro cuadrado acumulados, por lo tanto en esta ocasión cayó hasta once veces menos de lluvia de lo habitual. El promedio de temperaturas máximas también se situó por encima de lo habitual, con más de 25 grados.