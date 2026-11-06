¿Sabe usted que una firma habitual de La Región se ha colado en las páginas de The Wall Street Journal?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la afilada pluma de Itxu Díaz se ha colado en nada menos que en las páginas de "The Wall Street Journal"
¿Sabe usted que la afilada pluma de Itxu Díaz, firma habitual de las páginas de opinión de La Región, ha vuelto a cruzar el charco para colarse nada menos que en las páginas de "The Wall Street Journal"? ¿Que publicó en el diario neoyorquino un artículo titulado “Another Train Wreck in Socialist Spain”, donde analiza con su habitual lucidez e ironía el panorama político nacional? ¿Que seguro que nos sorprenderá con nuevas entregas?
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