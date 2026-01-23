ÚLTIMA HORA
Niños sin cole ante la borrasca Ingrid
La nieve se vuelve protagonista en A Mezquita.
La nieve se vuelve protagonista en A Mezquita. | Cristina Clavería

Galería | La borrasca Ingrid y la nieve pintan de blanco la provincia de Ourense

NEVADAS EN LA PROVINCIA

Localidades como A Mezquita, Montederramo o A Veiga han visto como la nieve, consecuencia del paso de la borrasca Ingrid, llena de blanco sus calles y paisajes.

La Región
La Región
Publicado: 23 ene 2026 - 13:02 Actualizado: 23 ene 2026 - 13:02

La borrasca Ingrid obligó a suspender las clases y actividades deportivas en la provincia de Ourense debido a la alerta naranja emitida para las autoridades este pasado jueves. La cota de nieve puede descender hasta los 300 metros por lo que se pide precaución.

Algunos puntos de la provincia como A Mezquita, Montederramo o A Veiga comienzan a cubrirse de blanco como consecuencia de las intensas nevadas que están cayendo en la provincia de Ourense. La nieva cubre desde viviendas a vehículos y pinta de blanco gran parte de la provincia.

Galería | La borrasca Ingrid y la nieve pintan de blanco la provincia de Ourense, en imágenes
1/15 Desde primera hora la nieve fue protagonista en A Mezquita. | Cristina Clavería
Galería | La borrasca Ingrid y la nieve pintan de blanco la provincia de Ourense, en imágenes
2/15 Xunqueira de Espanedo también comienza a ver su paisajes cubiertos por la nieve. | Bruno Losada.
Galería | La borrasca Ingrid y la nieve pintan de blanco la provincia de Ourense, en imágenes
3/15 La nieve llena las carreteras siendo necesarias las cadenas a su paso por Montederramo. | Reme Martínez
Galería | La borrasca Ingrid y la nieve pintan de blanco la provincia de Ourense, en imágenes
4/15 A su paso por Bande la borrasca Ingrid deja nevadas. | Cedida
Galería | La borrasca Ingrid y la nieve pintan de blanco la provincia de Ourense, en imágenes
5/15 Paisaje y vehículos cubiertos por la nieve en Montederramo. | Reme Martínez
Galería | La borrasca Ingrid y la nieve pintan de blanco la provincia de Ourense, en imágenes
6/15 Los tejados en Montederramo cubiertos de nieve. | Reme Martínez
Galería | La borrasca Ingrid y la nieve pintan de blanco la provincia de Ourense, en imágenes
7/15 A Castiñeira, parada del Camino de Santiago, ve como su cartel queda cubierto por la nieve. | Reme Martínez
Galería | La borrasca Ingrid y la nieve pintan de blanco la provincia de Ourense, en imágenes
8/15 La nieve dificulta los accesos en las poblaciones afectadas por el temporal. | Reme Martínez
Galería | La borrasca Ingrid y la nieve pintan de blanco la provincia de Ourense, en imágenes
9/15 Las estalactitas de hielo o carámbanos empiezan a aparecer en los tejados de la provincia. | Reme Martínez
Galería | La borrasca Ingrid y la nieve pintan de blanco la provincia de Ourense, en imágenes
10/15 El ganado ve como la nieve se apodera de sus pastos. | Reme Martínez
Galería | La borrasca Ingrid y la nieve pintan de blanco la provincia de Ourense, en imágenes
11/15 Vilariño de Conso empieza a ser cubierto por la nieve.
Galería | La borrasca Ingrid y la nieve pintan de blanco la provincia de Ourense, en imágenes
12/15 Los colegios cerrados de A Veiga ven sus patios llenos de nieve mientras los estudiantes vieron las clase suspendidas. | José Cruz
Galería | La borrasca Ingrid y la nieve pintan de blanco la provincia de Ourense, en imágenes
13/15 El paisaje ourensano cubierto de nieve tras el paso de la borrasca Ingrid. | Reme Martínez
Galería | La borrasca Ingrid y la nieve pintan de blanco la provincia de Ourense, en imágenes
14/15 A Veiga y sus edificios cubiertos por la nieve. | José Cruz
Galería | La borrasca Ingrid y la nieve pintan de blanco la provincia de Ourense, en imágenes
15/15 Bonitas estampas llenas de nieve por toda la provincia. | José Cruz

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats