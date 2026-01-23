Galería | La borrasca Ingrid y la nieve pintan de blanco la provincia de Ourense

Localidades como A Mezquita, Montederramo o A Veiga han visto como la nieve, consecuencia del paso de la borrasca Ingrid, llena de blanco sus calles y paisajes.

La borrasca Ingrid obligó a suspender las clases y actividades deportivas en la provincia de Ourense debido a la alerta naranja emitida para las autoridades este pasado jueves. La cota de nieve puede descender hasta los 300 metros por lo que se pide precaución.

Algunos puntos de la provincia como A Mezquita, Montederramo o A Veiga comienzan a cubrirse de blanco como consecuencia de las intensas nevadas que están cayendo en la provincia de Ourense. La nieva cubre desde viviendas a vehículos y pinta de blanco gran parte de la provincia.