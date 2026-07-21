Galería | El concurso fotográfico de La Región para capturar los mejores momentos del verano

La Región celebra la primera entrega de premios de su concurso fotográfico del verano, una iniciativa que busca inmortalizar los mejores momentos de las vacaciones a través de las imágenes enviadas por los participantes. Desde el inicio del certamen, el pasado 1 de julio, ya se han premiado a los seis primeros ganadores de una convocatoria que se prolongará hasta el 28 de agosto y que repartirá un total de 18 premios semanales.

Cada semana se seleccionan las dos mejores fotografías, que además se publican en las ediciones de sábado y domingo del periódico. Los ganadores semanales reciben una cámara instantánea Polaroid, mientras que entre los 18 premiados se sortearán tres regalos finales: un televisor Samsung de 65 pulgadas, un altavoz Hisense Party Rocker y un exprimidor Braun. La próxima entrega de premios tendrá lugar el 18 de agosto y la final se celebrará el 4 de septiembre.

Estas son algunas de las fotos ganadoras.