Las fotos del concurso
Las fotos del concurso

Galería | El concurso fotográfico de La Región para capturar los mejores momentos del verano

La Región celebra la primera entrega de premios de su concurso fotográfico del verano, una iniciativa que busca inmortalizar los mejores momentos de las vacaciones a través de las imágenes enviadas por los participantes. Desde el inicio del certamen, el pasado 1 de julio, ya se han premiado a los seis primeros ganadores de una convocatoria que se prolongará hasta el 28 de agosto y que repartirá un total de 18 premios semanales.

Cada semana se seleccionan las dos mejores fotografías, que además se publican en las ediciones de sábado y domingo del periódico. Los ganadores semanales reciben una cámara instantánea Polaroid, mientras que entre los 18 premiados se sortearán tres regalos finales: un televisor Samsung de 65 pulgadas, un altavoz Hisense Party Rocker y un exprimidor Braun. La próxima entrega de premios tendrá lugar el 18 de agosto y la final se celebrará el 4 de septiembre.

Estas son algunas de las fotos ganadoras.

No estrés
1/9 No estrés | Borja Leyenda Pérez
PIES EN PAUSA
2/9 PIES EN PAUSA | Sonia Otero Gabián
A mellor puesta del sol
3/9 A mellor puesta del sol | Manuel Merens Caballero_
CUANDO BAJA LA MAREA
4/9 CUANDO BAJA LA MAREA | María Carmen Penelas Sánchez
ATARDECER
5/9 ATARDECER | Vanesa Míguez Ríos
MAS ALLÁ DEL HORIZONTE
6/9 MAS ALLÁ DEL HORIZONTE | Olga Núñez
Los ganadores reciben el premio: una cámara de fotos Polaroid
7/9 Los ganadores reciben el premio: una cámara de fotos Polaroid
Los ganadores reciben el premio: una cámara de fotos Polaroid
8/9 Los ganadores reciben el premio: una cámara de fotos Polaroid
Los ganadores reciben el premio: una cámara de fotos Polaroid
9/9 Los ganadores reciben el premio: una cámara de fotos Polaroid

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