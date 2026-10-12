Galería | Los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Ourense celebran a su patrona

Este 12 de octubre la Guardia Civil celebra a su patrona, la Virgen del Pilar. A lo largo de la provincia diversos cuarteles celebraron a su patrona con misas y ofrendas florales. Una jornada en donde el buen tiempo en la provincia de Ourense acompañó.

Un año más los guardias civiles celebran a su patrona y homenajean a los caídos. En la ciudad se celebró un acto en la Comandancia.