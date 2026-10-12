La Guardia Civil de Trives tras la misa del Pilar.
La Guardia Civil de Trives tras la misa del Pilar. | La Región

Galería | Los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Ourense celebran a su patrona

EL PILAR EN LA PROVINCIA

Un año más los guardias civiles celebran a su patrona

Este 12 de octubre la Guardia Civil celebra a su patrona, la Virgen del Pilar. A lo largo de la provincia diversos cuarteles celebraron a su patrona con misas y ofrendas florales. Una jornada en donde el buen tiempo en la provincia de Ourense acompañó.

Un año más los guardias civiles celebran a su patrona y homenajean a los caídos. En la ciudad se celebró un acto en la Comandancia.

Misa del Pilar en Santa María a Maior (Verín)
1/12 Misa del Pilar en Santa María a Maior (Verín) | La Región
Misa del Pilar en Santa María a Maior (Verín)
2/12 Misa del Pilar en Santa María a Maior (Verín) | La Región
Un coro acompaña la ceremonia por la Virgen del Pilar en Carballiño.
3/12 Un coro acompaña la ceremonia por la Virgen del Pilar en Carballiño. | La Región
La Guardia Civil de Carballiño acudió a misa para celebrar a su patrona.
4/12 La Guardia Civil de Carballiño acudió a misa para celebrar a su patrona. | La Región
La Guardia Civil de Carballiño acudió a misa para celebrar a su patrona.
5/12 La Guardia Civil de Carballiño acudió a misa para celebrar a su patrona. | La Región
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6/12 La Guardia Civil de Trives realiza una ofrenda floral. | La Región
La Guardia Civil de Xinzo de Limia tras la misa de su patrona.
7/12 La Guardia Civil de Xinzo de Limia tras la misa de su patrona. | La Región
Los guardias civiles de Carballiño durante la misa por su patrona.
8/12 Los guardias civiles de Carballiño durante la misa por su patrona. | La Región
Los guardias civiles de O Barco atentos a misa.
9/12 Los guardias civiles de O Barco atentos a misa. | La Región
La Guardia Civil de O Bolo tras las misa.
10/12 La Guardia Civil de O Bolo tras las misa. | La Región
La Guardia Civil de A Gudiña tras las misa.
11/12 La Guardia Civil de A Gudiña tras las misa. | La Región
La Guardia Civil de A Rúa celebra el Pilar.
12/12 La Guardia Civil de A Rúa celebra el Pilar. | La Región

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