EL PILAR EN LA PROVINCIA
Galería | Los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Ourense celebran a su patrona
EL PILAR EN LA PROVINCIA
Este 12 de octubre la Guardia Civil celebra a su patrona, la Virgen del Pilar. A lo largo de la provincia diversos cuarteles celebraron a su patrona con misas y ofrendas florales. Una jornada en donde el buen tiempo en la provincia de Ourense acompañó.
Un año más los guardias civiles celebran a su patrona y homenajean a los caídos. En la ciudad se celebró un acto en la Comandancia.
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