Galería | Los ourensanos exprimen el veroño que ya tiene fecha de caducidad, en fotos

Con el otoño ya avanzado, el Miño presenta aún la veraniega estampa de la imagen a su paso por la ciudad.

Los 32,4 grados registrados este miércoles suponen la temperatura más alta medida en la ciudad de un 14 de octubre en adelante desde que se tienen registros, superando el récord establecido hace más de 10 años

La provincia de Ourense batió este miércoles todas las previsiones y alcanzó los 32,4 grados, la marca más alta a estas alturas del año desde que se tienen datos. Nunca antes se había medido una temperatura tan elevada del 14 de octubre en adelante, como certifican los históricos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y MeteoGalicia. Para remontarse al día más caluroso tan entrado octubre, habría que retroceder a 2011, cuando se alcanzaron 32 grados también un 14 de octubre.

El “veroño” -como se conoce a esta época otoñal con temperaturas más propias del verano- que ha caracterizado a esta primera mitad de octubre tiene, sin embargo, fecha de caducidad. Y está muy próxima.

Este jueves será el último día estival de este año, o todo apunta a ello. Según las predicciones, sería la última jornada en la que se superarán los 30 grados. Las previsiones de MeteoGalicia y la Aemet apuntan a cielos completamente despejados y máximas que volverán a rondar los 31 grados en la ciudad, con mínimas todavía altas de 13 grados, dejando noches muy agradables.

La configuración sinóptica comenzará a modificarse a partir del viernes. Los cielos seguirán predominantemente despejados en la provincia, con alguna nube a medida que avance la jornada, pero los termómetros empezarán a caer. Este descenso se notará especialmente en las máximas, que se quedarán en 26 grados, aunque las mínimas seguirán altas.

La bajada de temperaturas se agudizará el fin de semana. El sábado, Galicia quedará en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, intercalando nubes y claros con alguna llovizna aislada en el sur y sureste de la provincia de Ourense. Las máximas quedarán por debajo de 24 grados y las mínimas empezarán a caer. El domingo, los cielos estarán más despejados, pero las temperaturas ya serán propias del otoño.

De cara a la próxima semana, el tiempo será otoñal. MeteoGalicia avanza que “as altas presións situaranse sobre as illas británicas, mentres que o aire frío en altura se desprazará sobre a península ibérica, aumentando a inestabilidade e a probabilidade de chuvia”. Los modelos no recogen lluvias abundantes, salvo alguna llovizna.