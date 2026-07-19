Galería | La provincia de Ourense se tiñe de rojo para apoyar a España en la final del Mundial
EMOCIÓN POR LA ROJA
Pantallas gigantes, bares repletos y plazas llenas de aficionados convirtieron la cita deportiva en una auténtica fiesta del fútbol
La final del Mundial reúne a cientos de aficionados en distintos puntos de la provincia de Ourense, donde el partido se sigue desde pantallas gigantes, bares y plazas. El ambiente se llena de camisetas, banderas y aficionados que comparten la emoción de una de las citas deportivas más esperadas del año.
Las imágenes muestran el ambiente que se vive durante el encuentro, con vecinos y visitantes siguiendo cada jugada en grupo y convirtiendo la jornada en una auténtica fiesta del fútbol.
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