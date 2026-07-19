Galería | La provincia de Ourense se tiñe de rojo para apoyar a España en la final del Mundial

La final del Mundial reúne a cientos de aficionados en distintos puntos de la provincia de Ourense, donde el partido se sigue desde pantallas gigantes, bares y plazas. El ambiente se llena de camisetas, banderas y aficionados que comparten la emoción de una de las citas deportivas más esperadas del año.

Las imágenes muestran el ambiente que se vive durante el encuentro, con vecinos y visitantes siguiendo cada jugada en grupo y convirtiendo la jornada en una auténtica fiesta del fútbol.