MUNDIAL 2026
España - Argentina (0-0)
Galería | La provincia de Ourense se tiñe de rojo para apoyar a España en la final del Mundial
Galería | La provincia de Ourense se tiñe de rojo para apoyar a España en la final del Mundial | Miguel Ángel

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EMOCIÓN POR LA ROJA

Pantallas gigantes, bares repletos y plazas llenas de aficionados convirtieron la cita deportiva en una auténtica fiesta del fútbol

La final del Mundial reúne a cientos de aficionados en distintos puntos de la provincia de Ourense, donde el partido se sigue desde pantallas gigantes, bares y plazas. El ambiente se llena de camisetas, banderas y aficionados que comparten la emoción de una de las citas deportivas más esperadas del año.

Las imágenes muestran el ambiente que se vive durante el encuentro, con vecinos y visitantes siguiendo cada jugada en grupo y convirtiendo la jornada en una auténtica fiesta del fútbol.

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