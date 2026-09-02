Galería | La provincia de Ourense sale a la calle para mostrar su apoyo a los ceutíes, en fotos

Ourense se moviliza en apoyo a Ceuta con concentraciones en distintos puntos de la provincia, estas son las imágenes más representativas de la jornada

Este miércoles Ourense salió a la calle con grandes concentraciones que movilizaron a toda la provincia. Unas 250 personas se concentraron en O Barco de Valdeorras para mostrar su apoyo a Ceuta tras la reciente crisis migratoria y trasladar su respaldo a los vecinos de la ciudad autónoma.

Durante la protesta, Marina Prada López, una niña ceutí de 7 años, fue la encargada de leer el manifiesto acompañada de su madre, María del Mar López Ayala, también natural de Ceuta. La concentración estuvo marcada por consignas como “¿Dónde está el alcalde, que no se ve?”, dirigidas al regidor de O Barco.

Por otra parte, la concentración en apoyo a Ceuta frente al Concello de Verín convocada por el PP, contó con nutrida representación de la comarca. Leyó el manifiesto Bernardo Rodríguez, próximo portavoz popular en el consistorio verinense.