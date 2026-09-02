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Concentración en apoyo a Ceuta frente al Concello de Verín.
Concentración en apoyo a Ceuta frente al Concello de Verín. | Carlos Montero

Galería | La provincia de Ourense sale a la calle para mostrar su apoyo a los ceutíes, en fotos

RESPALDO A LA CIUDAD AUTÓNOMA

Ourense se moviliza en apoyo a Ceuta con concentraciones en distintos puntos de la provincia, estas son las imágenes más representativas de la jornada

La Región
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Publicado: 02 sep 2026 - 21:12 Actualizado: 02 sep 2026 - 21:21

Este miércoles Ourense salió a la calle con grandes concentraciones que movilizaron a toda la provincia. Unas 250 personas se concentraron en O Barco de Valdeorras para mostrar su apoyo a Ceuta tras la reciente crisis migratoria y trasladar su respaldo a los vecinos de la ciudad autónoma.

Durante la protesta, Marina Prada López, una niña ceutí de 7 años, fue la encargada de leer el manifiesto acompañada de su madre, María del Mar López Ayala, también natural de Ceuta. La concentración estuvo marcada por consignas como “¿Dónde está el alcalde, que no se ve?”, dirigidas al regidor de O Barco.

Por otra parte, la concentración en apoyo a Ceuta frente al Concello de Verín convocada por el PP, contó con nutrida representación de la comarca. Leyó el manifiesto Bernardo Rodríguez, próximo portavoz popular en el consistorio verinense.

Concentración en apoyo a Ceuta frente al Concello de Verín
1/11 Concentración en apoyo a Ceuta frente al Concello de Verín. | Carlos Montero
Concentración en apoyo a Ceuta frente al Concello de Verín
2/11 Concentración en apoyo a Ceuta frente al Concello de Verín. | Carlos Montero
Concentración en apoyo a Ceuta frente al Concello de Verín
3/11 Concentración en apoyo a Ceuta en la Praza Maior de Xinzo de Limia. | Carlos Montero
Concentración en apoyo a Ceuta frente al Concello de Verín
4/11 Concentración en apoyo a Ceuta en la Praza Maior de Xinzo de Limia. | Carlos Montero
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5/11 La concentración reunió a unas 250 personas en O Barco de Valdeorras en apoyo a Ceuta. | José Cruz
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6/11 a concentración reunió a unas 250 personas en O Barco de Valdeorras en apoyo a Ceuta. | José Cruz
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7/11 A Rúa sale a la calle para mostrar su apoyo a los ceutíes. | José Cruz
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8/11 A Rúa sale a la calle para mostrar su apoyo a los ceutíes. | José Cruz
A Rúa sale a la calle para mostrar su apoyo a los ceutíes.
9/11 A Rúa sale a la calle para mostrar su apoyo a los ceutíes. | José Cruz
A Rúa sale a la calle para mostrar su apoyo a los ceutíes.
10/11 A Rúa sale a la calle para mostrar su apoyo a los ceutíes. | José Cruz
A Rúa sale a la calle para mostrar su apoyo a los ceutíes.
11/11 A Rúa sale a la calle para mostrar su apoyo a los ceutíes. | José Cruz

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