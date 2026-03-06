Gasolina y diésel suben cerca de 20 céntimos en Ourense en cinco días por la tensión en Irán

El precio de la gasolina y el diésel en Ourense ha subido alrededor de 20 céntimos en cinco días, manteniendo la tendencia alcista iniciada a mediados de enero y sumando su séptima semana consecutiva de subidas, con un incremento de hasta el 1,26%, vinculado al conflicto en Irán.

El litro de gasolina se situó en 1,486 euros, un 1% más que la semana pasada, mientras que el diésel alcanzó los 1,441 euros, su nivel más alto desde principios de diciembre, según el Boletín Petrolero de la Unión Europea. Ambos carburantes confirman el cambio de tendencia frente a la bajada acumulada desde noviembre (-3,5% la gasolina y -5% el diésel) y suman alzas del 2,15% y 2,6%, respectivamente.

El precio del barril

La tensión en el crudo ha llevado al barril Brent a superar los 82 dólares y al Texas a más de 75 dólares. Esta subida semanal es la mayor registrada en un mes y medio.

A pesar de ello, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta actualmente 79,25 euros, unos 2,69 euros menos que hace un año, mientras que la gasolina alcanza 81,73 euros, aproximadamente 4 euros menos que hace un año. Los precios siguen por debajo de los niveles previos a la invasión rusa de Ucrania y lejos de los máximos de verano de 2022.

El diésel se mantiene 157 semanas por debajo de la gasolina, recuperando la situación habitual anterior a la guerra en Ucrania. Los precios dependen de múltiples factores: cotización del carburante, crudo, impuestos, logística y márgenes, y no se trasladan automáticamente al surtidor, con posibles subidas en las próximas semanas por la volatilidad del crudo.

Actualmente, los precios en España son inferiores a la media de la UE: la gasolina está en 1,486 euros frente a 1,664 euros en la UE y 1,722 euros en la eurozona; el diésel, en 1,441 euros frente a 1,629 euros en la UE y 1,662 euros en la eurozona.

La evolución del precio del gasóleo

Consulta en este gráfico cómo ha ido evolucionando el precio del gasóleo en España.