Gráfico | La firma de hipotecas en julio cae un 6% en Ourense mientras aumenta un 7% en Galicia

La firma de hipotecas sobre viviendas en la provincia de Ourense retrocedió un 6,2% en julio de 2026 respecto al mismo mes del año anterior. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el séptimo mes del año se constituyeron 121 hipotecas, frente a las 129 registradas en julio de 2025, lo que supone ocho operaciones menos. La caída provincial contrasta con el comportamiento del conjunto de Galicia, donde la contratación hipotecaria aumentó un 7,1%.

La evolución de Ourense también difiere de la tendencia autonómica por segundo año consecutivo de crecimiento gallego. En julio de 2026 se firmaron 1.582 hipotecas sobre viviendas en Galicia, frente a las 1.477 del mismo mes de 2025. Esto representa un incremento de 105 operaciones y sitúa el dato autonómico en su nivel más elevado para un mes de julio desde 2010.

Ourense pierde ocho hipotecas respecto a julio de 2025

El retroceso registrado en Ourense interrumpe la evolución al alza de los últimos ejercicios. En julio de 2023 se habían constituido 77 hipotecas sobre viviendas en la provincia, una cifra que aumentó hasta las 91 en 2024 y alcanzó las 129 en 2025. Sin embargo, el dato de 2026 rompe esta tendencia, con una reducción de ocho operaciones en términos interanuales.

Pese a la caída, las 121 hipotecas formalizadas este julio constituyen el segundo mejor registro provincial para ese mes desde 2010, únicamente por detrás del dato de 2025. La contratación continúa, por tanto, por encima de los niveles registrados durante buena parte de la última década.

La distancia respecto a los años anteriores a la crisis inmobiliaria sigue siendo notable. En julio de 2008 se firmaron 200 hipotecas en Ourense, mientras que en 2009 fueron 232 y en 2010 se alcanzaron las 243. Posteriormente, el volumen se redujo hasta tocar su mínimo de la serie mostrada en 2014, con apenas 42 operaciones.

La evolución en los meses de julio de los diferentes años

Galicia crece un 7,1% y España registra una caída del 3,5%

La evolución autonómica presenta un comportamiento diferente al de Ourense. Galicia sumó 1.582 hipotecas constituidas sobre viviendas durante julio de 2026, lo que supone 105 más que un año antes y un crecimiento del 7,1%.

El aumento gallego contrasta también con el descenso registrado en el conjunto de España. A nivel nacional se formalizaron 43.372 hipotecas sobre viviendas, frente a las 44.939 de julio de 2025, lo que representa una reducción del 3,5%, equivalente a 1.567 operaciones menos.

De este modo, Ourense experimentó una caída porcentual más pronunciada que el conjunto del país, mientras que Galicia mantuvo una evolución positiva.

Gráfico

Puedes consultar todos estos datos en el siguiente gráfico.