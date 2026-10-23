Gráfico | Ourense bate su récord de pernoctaciones en este verano con más de 303.000 noches

La provincia de Ourense cerró el verano de 2026 con un total de 303.737 pernoctaciones entre junio y septiembre, un 9,1% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 278.379. El resultado supone el registro más elevado de la serie histórica facilitada, que arranca en 1999, y supera las 301.688 noches de alojamiento alcanzadas en 2024, hasta ahora la mejor cifra del periodo analizado.

El avance refleja una evolución positiva de la actividad turística durante la temporada estival, después del descenso registrado el año pasado. Además, las cifras de este verano superan las de 2019, antes de la pandemia, cuando la provincia contabilizó 284.789 pernoctaciones entre junio y septiembre. La diferencia con aquel ejercicio es del 6,7%.

Agosto impulsa el crecimiento

El mes de agosto concentró el mayor volumen de actividad, con 95.065 pernoctaciones, frente a las 78.470 del mismo mes de 2025. El incremento interanual fue del 21,1%, lo que convierte a agosto en el principal responsable del avance registrado durante el verano.

Septiembre también mantuvo la tendencia al alza, con 74.310 pernoctaciones, un 7,3% más que las 69.241 del año anterior. Sin embargo, la cifra no alcanzó las 75.245 noches registradas en septiembre de 2024, cuando se situó por encima del dato de este año. En junio se contabilizaron 64.120 noches, frente a las 61.395 de 2025, lo que representa un crecimiento del 4,4%. Julio registró el avance más moderado, con 70.242 pernoctaciones, un 1,4% más que las 69.273 del verano anterior.

La distribución mensual vuelve a situar agosto como el periodo de mayor actividad turística en la provincia. Sus cifras representan cerca de un tercio del total de pernoctaciones registradas entre junio y septiembre, por delante de septiembre y julio.

La evolución a largo plazo muestra también un crecimiento considerable. En 1999, primer año de la serie aportada, Ourense registró 78.660 pernoctaciones durante estos cuatro meses, frente a las 303.737 de 2026. Esta comparación permite apreciar el aumento acumulado de la actividad, aunque debe tenerse en cuenta que la oferta alojativa y la cobertura estadística pueden haber cambiado durante estas décadas.

Aumenta un 9,2% el número de viajeros

El buen comportamiento de las pernoctaciones estuvo acompañado por un incremento del número de visitantes. Los establecimientos turísticos de la provincia contabilizaron 147.389 viajeros durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, frente a los 134.957 del verano de 2025. El aumento interanual fue del 9,2%.

Pese a esta subida, el número de viajeros todavía se sitúa ligeramente por debajo del máximo de la serie, registrado en 2024, cuando se contabilizaron 148.620. En cambio, el dato de 2026 supera los 146.396 visitantes de 2019, el último verano anterior a la pandemia.

Agosto volvió a encabezar las cifras mensuales, con 45.325 viajeros, un 20,6% más que los 37.568 del año anterior. En septiembre se registraron 36.863 visitantes, frente a los 33.426 de 2025, mientras que julio sumó 33.876 y junio, 31.325.

El crecimiento de las pernoctaciones, ligeramente inferior al de los viajeros, muestra que ambos indicadores evolucionaron de forma similar durante el verano. En conjunto, los datos sitúan a la provincia en niveles elevados de actividad turística y confirman el peso de agosto en el balance de la temporada.

Galicia crece un 7% en septiembre

Las cifras de Ourense se enmarcan en una evolución positiva del turismo hotelero gallego. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Galicia aumentaron un 7% en septiembre respecto al mismo mes de 2025, hasta alcanzar 1.207.551. Durante ese mes se alojaron en los hoteles gallegos 677.562 viajeros, un 5,7% más que un año antes. De ellos, 370.594 residían en España y 306.967 procedían del extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en 82,71 euros, un 5,4% más en términos interanuales. La ocupación hotelera alcanzó el 62,3%, casi diez puntos por debajo de la media española. El sector empleó a 8.623 personas, un 2,9% menos que en septiembre de 2025.

Las pernoctaciones suben un 1,7% en España

En el conjunto estatal, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros superaron los 40,1 millones en septiembre, un 1,7% más que en el mismo mes del año anterior. Las noches de los viajeros residentes en España descendieron un 1,9%, mientras que las de los no residentes aumentaron un 3,2%.

En los nueve primeros meses de 2026, las pernoctaciones hoteleras crecieron un 1,5% respecto al mismo periodo de 2025. La ocupación por plazas se situó en el 67% en septiembre y el Índice de Precios Hoteleros subió un 6,7% interanual.

Baleares registró el mayor grado de ocupación por plazas, con un 82,57%, seguida de Canarias, con un 73,21%, y la Comunidad Valenciana, con un 67,93%. En cuanto al volumen de pernoctaciones, Baleares concentró el 24,28% del total estatal, Cataluña el 17,04% y Andalucía el 15,7%.