Gráfico | El paro sube en Ourense respecto a 2025 y alcanza los 12.400 desempleados en el tercer trimestre

La provincia de Ourense terminó el tercer trimestre de 2026 con 12.400 personas desempleadas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). La cifra supone un descenso respecto al trimestre anterior, cuando se contabilizaban 12.800 parados, pero muestra un peor dato frente al mismo periodo de 2025, con 11.300 desempleados.

La evolución de la ocupación también refleja un retroceso. Ourense contabilizó 116.600 personas ocupadas entre julio y septiembre, frente a las 117.600 del trimestre anterior, lo que supone una pérdida de 1.000 ocupados. En comparación con el tercer trimestre de 2025, cuando había 120.800 personas ocupadas, el descenso es de 4.200 personas.

Por sexos, en el tercer trimestre de 2026 había 6.600 hombres y 5.700 mujeres en paro. En el caso de los hombres, la cifra descendió respecto al trimestre anterior, cuando se registraban 9.100 desempleados. Entre las mujeres, sin embargo, el paro aumentó desde las 3.800 del segundo trimestre hasta las 5.700 del tercero.

En cuanto a la ocupación, se contabilizaron 57.200 hombres y 59.400 mujeres ocupadas. La cifra total cayó respecto al trimestre anterior, cuando había 61.900 hombres y 55.700 mujeres ocupadas.

La EPA sitúa la tasa de paro provincial en el 9,59%

Junto a los datos del paro registrado, la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) permite analizar la situación laboral de la provincia mediante las tasas de desempleo, actividad y empleo. Según los datos del tercer trimestre facilitados para Ourense, la tasa de paro se situó en el 9,59%, frente al 8,76% del mismo periodo de 2025.

La tasa de actividad alcanzó el 47,04%, por debajo del 47,62% de un año antes, mientras que la tasa de empleo se situó en el 42,53%, frente al 43,45% registrado en el tercer trimestre del año pasado. Por sexos, la tasa de paro masculina fue del 10,41%, frente al 8,98% de 2025. Entre las mujeres, el indicador se situó en el 8,78%, 0,26 puntos porcentuales por encima del 8,52% registrado un año antes.

Galicia registra un fuerte aumento del desempleo

En Galicia, el paro aumentó en 19.400 personas durante el tercer trimestre, un 19,24% más que en el periodo anterior, hasta alcanzar los 120.500 desempleados, según los datos de la EPA publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta manera, en los últimos doce meses la comunidad sumó 17.900 personas desempleadas, cerca de un 17,5% más que en el verano de 2025, pese a que a nivel nacional el paro descendió en 21.900 personas durante el mismo periodo, un 0,84%.

Por su parte, la ocupación en Galicia superó los 1,19 millones de trabajadores, con 21.300 ocupados más que en el segundo trimestre, un incremento del 1,82%. En comparación con el verano anterior, la comunidad ganó 13.900 trabajadores, un 1,18% más.

España suma 95.900 parados en el tercer trimestre

En el conjunto estatal, el número de personas desempleadas aumentó en 95.900 entre julio y septiembre, un 3,8% más que en el trimestre anterior, hasta situarse en 2.591.200. Se trata del mayor incremento del paro en un tercer trimestre desde 2020, cuando la pandemia de la covid disparó el desempleo durante los meses de verano.

La tasa de paro alcanzó el 10,18%, tres décimas por encima de la registrada en el segundo trimestre. No obstante, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destacó que se trata de la tasa más baja en un tercer trimestre desde 2007. La ocupación creció en 73.600 personas, un 0,3%, hasta alcanzar los 22.852.600 trabajadores, un nuevo máximo histórico. Sin embargo, el aumento fue el menor registrado en un tercer trimestre desde 2019.

La EPA también reflejó un récord de población activa, que aumentó en 169.500 personas respecto al segundo trimestre, hasta alcanzar los 25.443.800 trabajadores y personas que buscan empleo. La tasa de actividad subió dos décimas, hasta el 59,5%.

El incremento del desempleo afectó más a los hombres que a las mujeres. El paro masculino aumentó en 55.700 personas, un 4,72%, mientras que el femenino creció en 40.300, un 3,06%. Con esta evolución, la tasa de paro masculina se situó en el 9,20% y la femenina, en el 11,28%.

En cambio, la creación de empleo benefició en mayor medida a las mujeres. La ocupación femenina aumentó en 46.800 trabajadoras, un 0,44%, hasta alcanzar los 10.663.700 empleos, un nuevo máximo histórico. Entre los hombres, el incremento fue de 26.800 ocupados, un 0,22%.

Por sectores, el desempleo aumentó en todos los ámbitos de actividad. Los servicios registraron 54.800 parados más; la agricultura, 18.000; la industria, 14.300, y la construcción, 4.900. También creció en 16.300 personas el colectivo que busca su primer empleo.

Por el contrario, el paro descendió en 12.400 personas entre quienes llevaban más de un año sin empleo. Según el Ministerio de Economía, el número de desempleados que llevan al menos dos años buscando trabajo bajó en 63.000 durante el último año, hasta situarse en 758.400.

El empleo público concentra el aumento de la ocupación

La subida de la ocupación entre julio y septiembre se concentró en el sector público, que sumó 89.900 trabajadores, un 2,47% más, hasta alcanzar los 3.736.800 ocupados, un nuevo máximo histórico. En cambio, el empleo privado descendió en 16.300 personas, un 0,09%, hasta situarse en 19.115.800 trabajadores.

El número de asalariados aumentó en 90.000 personas durante el trimestre, hasta los 19.675.400. De ellos, 22.100 tenían contrato indefinido y 68.000 eran temporales. Así, tres de cada cuatro empleos asalariados creados en verano fueron temporales. También creció el empleo a tiempo completo, con 244.400 ocupados más, mientras que el trabajo a tiempo parcial disminuyó en 170.800 personas.

Los servicios concentran la creación de empleo

La ocupación aumentó únicamente en el sector servicios, que sumó 235.600 trabajadores durante el tercer trimestre, un 1,36% más, hasta alcanzar los 17.492.500 ocupados, otro máximo histórico. En el resto de los sectores se destruyó empleo. La agricultura perdió 58.300 puestos de trabajo, la industria restó 54.400 ocupados y la construcción registró 49.300 empleos menos.

Por su parte, el número de trabajadores autónomos disminuyó en 15.500 personas durante el trimestre, un 0,49%, hasta situarse en 3.167.900. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el colectivo se redujo en 104.700 personas, un 3,2%. En términos interanuales, España registró 21.900 desempleados menos y 465.500 empleos más, un incremento del 2,1% en la ocupación. La población activa creció en 443.500 personas, un 1,7%.