Gráficos | Ourense rompe la barrera de la 95.000 pernoctaciones con un agosto de récord histórico

La provincia de Ourense ha registrado en agosto 95.065 pernoctaciones hoteleras, el mejor dato para este mes de los últimos 14 años. La cifra supera los anteriores máximos de 2019, cuando se contabilizaron 92.197 noches, y de 2022, con 94.155.

La evolución de pernoctaciones hoteleras en Ourense. | Porcentual

El récord de agosto se suma a un año especialmente positivo para el sector turístico ourensano. Entre enero y julio, los hoteles de la provincia recibieron 197.478 viajeros y contabilizaron 390.863 pernoctaciones, un 2,44% y un 6,20% más, respectivamente, que en el anterior máximo registrado en 2024. Solo en julio se alcanzaron 70.242 noches de hotel, también récord histórico para ese mes.

Un nuevo máximo tras la recuperación

El turismo hotelero de la provincia ha mantenido una evolución ascendente durante buena parte de la última década. Las pernoctaciones de agosto pasaron de situarse entre las 62.000 y las 64.000 en 2012 y 2013 a superar las 85.000 en 2016 y alcanzar las 92.197 en 2019.

La pandemia interrumpió esta tendencia y redujo las estancias hasta las 64.824 en agosto de 2020. La recuperación posterior fue rápida, con 86.406 pernoctaciones en 2021 y 94.155 en 2022. Tras dos años en niveles próximos a las 90.000 noches, 2025 cerró con 78.470 pernoctaciones condicionado por los incendios que marcaron un mes negro en Ourense, antes del nuevo máximo alcanzado este agosto.

Los datos de 2026 apuntan además a un visitante que permanece más tiempo en la provincia. El crecimiento acumulado de las pernoctaciones está siendo superior al registrado en el número de viajeros, una evolución que se ha reflejado especialmente en los récords de julio y agosto.

El comportamiento de los últimos meses refuerza así la tendencia hacia una temporada turística más prolongada en la provincia. El aumento de las pernoctaciones durante el primer semestre y los récords registrados en julio y agosto sitúan al sector ante un cierre de verano marcado por los datos históricos.

Las pernoctaciones crecen un 1,4% en España

El récord ourensano se produce en un contexto de crecimiento de la actividad hotelera en el conjunto del país. Según los datos provisionales de la Coyuntura Turística Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), las pernoctaciones en los hoteles españoles superaron en agosto los 48,7 millones, un 1,4% más que en el mismo mes del año anterior.

El comportamiento fue diferente según la procedencia de los viajeros. Mientras las pernoctaciones de los residentes en España descendieron un 1,1%, las correspondientes a turistas no residentes aumentaron un 2,8%. En los ocho primeros meses de 2026, las estancias hoteleras acumulan un crecimiento del 1,5% respecto al mismo periodo del año anterior, con un incremento del 0,4% entre los viajeros nacionales y del 2% entre los extranjeros.

Por destinos, Andalucía concentró el 24,4% de las pernoctaciones de los residentes en España, seguida de Cataluña, con el 14,9%, y la Comunitat Valenciana, con el 12,8%. Entre los turistas internacionales, Illes Balears fue el destino principal, con el 33% de las pernoctaciones, por delante de Cataluña, con el 20,6%, y Canarias, con el 18,2%.

Por zonas turísticas, la isla de Mallorca superó los 8,5 millones de pernoctaciones, mientras que Barcelona, Madrid y Calvià fueron los puntos turísticos con mayor volumen de estancias. Reino Unido y Alemania fueron los principales mercados emisores de turistas extranjeros, con el 25,5% y el 14,5% de las pernoctaciones de no residentes, respectivamente. Les siguieron Francia, Italia y Países Bajos. En cuanto al grado de ocupación, Illes Balears alcanzó el 90,3%, mientras que Palma-Calvià llegó al 91,5%. A escala municipal, Muro registró la mayor ocupación, con un 98,2%.

Los hoteles se encarecen un 6,3%

El incremento de la actividad estuvo acompañado además por una subida de los precios hoteleros. El Índice de Precios Hoteleros aumentó un 6,3% interanual en agosto. La facturación media por habitación ocupada se situó en 166,9 euros, un 7,3% más que un año antes, mientras que el ingreso medio diario por habitación disponible, conocido como RevPAR, alcanzó los 133,1 euros, con un incremento del 7%.

Por categorías, el precio medio de una habitación ocupada alcanzó los 357,8 euros en los hoteles de cinco estrellas, 176,7 euros en los de cuatro estrellas y 145 euros en los establecimientos de tres estrellas. En cuanto a la ocupación, los hoteles españoles cubrieron durante agosto el 76,1% de las plazas ofertadas, 1,1 puntos más que un año antes. Durante los fines de semana, la ocupación se elevó hasta el 76,9%.