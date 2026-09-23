Hemeroteca | El capitán general de Galicia, en Orense

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página de La Región de 1976 | La Región

El capitán general de Galicia, en Orense

El capitán general de Galicia pasa revista en Orense. | La Región

El capitán general de la VIII Región Militar, teniente general don Ángel Suances de Viñas, visitó los departamentos e instalaciones militares de la plaza.

A las once de la mañana, acompañado por el segundo jefe del Estado Mayor, coronel Bermúdez de Castro, fue recibido ante el Gobierno Militar por el gobernador militar de la plaza, general don Pedro Domínguez Manjón, y demás autoridades militares, rindiendo honores una compañía del Regimiento Infantería Zamora 8, con bandera, escuadra y banda.

Seguidamente saludó a las autoridades que acudieron a recibirle, gobernador civil, señor Blanco Gutiérrez; obispo de la diócesis, monseñor Temiño; presidente de la Diputación, señor Ferrer Garrido; alcalde de la ciudad, señor Ristra Paris, y otras autoridades.

Más tarde visitó el Polígono de Las Lagunas y dependencias militares así como el Cuartel de San Francisco, donde revistó al Regimiento Infantería Zamora 8, y posteriormente el Campamento del Cumial, donde revistó a la COE número 81.

Tras devolver la visita al obispo de la diócesis y despedirse de las autoridades en el Gobierno Civil, almorzó con éstas en un restaurante de Cudeiro, emprendiendo viaje de regreso a La Coruña a las cuatro y media de la tarde.

(1976)

Presentada la “Crónica y guía del Monasterio de Celanova”

Junto con los informadores, de izquierda a derecha, los señores Traveso Bello, Cid Rumbao, Iglesias Grande y Cardero. | La Región

La Delegación provincial de Información y Turismo fue escenario de la presentación a los medios informativos de la “Crónica y guía del Monasterio de Celanova”, editada por el Ayuntamiento de la citada villa con la colaboración del Ministerio de Información y Turismo. Presidió el delegado provincial de Información y Turismo, don José María Traveso Bello. Asistieron don Ricardo Soto Martínez, alcalde accidental de Celanova; don Manuel Iglesia Grande, cura párroco; don Juan Luis Cardero Álvarez, don Cesáreo Moreiras Álvarez, don Ángel Martínez Vázquez “Anxo” -todos ellos miembros de la Comisión Promilenario de San Rosendo-; el autor de la obra, don Alfredo Cid Rumbao, y los representantes de los medios informativos.

El autor, Alfredo Cid Rumbao, señaló: “Tras años de haber vivido en Celanova, de haber nacido allí mi esposa, me siento ligado a todos los celanovenses”, e hizo un resumen de la obra sobre el monasterio que fue en su momento el más grande de España, destacando como punto de partida documental los documentos reales que se remontan al siglo X, “mejor conservados y de más valor que los de los siglos posteriores y sobre todo los de la Edad Media”.

Finalizó deseando que la guía sirva para que los visitantes puedan “ver mejor” al monumento, porque “no es lo mismo pasar por un monumento que ser guiados hacia lo que debemos mirar, que es lo que se ha pretendido con esta primera guía artística del Monasterio de Celanova”.

(1976)

Acabar con las “pintadas”

Obrero trabajando en el Monumento a los Caídos. | La Región

Al Monumento de los Caídos han comenzado a quitarle las feas manchas que se le habían puesto al tratar de hacer ilegibles las frases que sobre él habían escrito los participantes en una pacífica manifestación originada con motivo de la suspensión de las I Xornadas do Ensino Galego.

Un obrero comenzó en la mañana de ayer a picar la piedra para que el monumento recuperase su albura.

Lo malo es que si no se sigue haciendo la misma tarea con todo el monumento, va a quedar bastante desigual la base con el resto de la obra.

Crónica de Ciudadano

(1976)

23 de septiembre de 1926- Bautizo en Orense

En Orense fue bautizada una preciosa niña hija del joven banquero don Bernardino F. Rodicio y su esposa, doña María del Carmen R. Veiras. La niña recibió el nombre de María Elena, y fue apadrinada por sus abuelos, el procurador legado de los Tribunales don Alejandro Rodríguez Cobelas, y su distinguida esposa, doña Carmen Veiras Carballo.

-Pasaron para Villaza don Enrique España y su sobrino, el ex director de los Registros don Benito Blanco Rajoy.

-En Becerreá (Lugo) se casaron la bella señorita Magdalena Mateo Ferrer y el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos afecto a la Jefatura de Obras Públicas de Orense don Enrique Gómez Jiménez.

-Llegó a Orense procedente de La Coruña el general de Infantería don Modesto Salgado, con su señora.

-Se anuncia la boda de la bella señorita Carlota Martínez de Irujo, hija de los marqueses de Martorell, con don Gonzalo Taboada y Sangiso, hijo de la condesa de Almina, de conocida familia gallega.

23 de septiembre de 1951- Un incendio destruye el Monasterio de Samos

El Consejo de Ministros aprueba una subvención de 200 mil pesetas para las obras de la carretera de Cea a Bustelo de Abajo, pasando por Río, Villamarín y Barrio, una vía de comunicación que era muy deseada en la comarca.

-Un violento incendio destruye casi por completo el Real Monasterio de Samos, en la provincia de Lugo, iniciado en la destilería donde se fabrica el licor de los Padres Benedictinos. El fuego se extendió rápidamente y cuando llegaron los servicios de incendios de Lugo, La Coruña, El Ferrol del Caudillo y Monforte de Lemos las llamas ya habían destruido casi todo el convento, dejando solo en pie la magnífica iglesia conventual. A la destrucción del valioso patrimonio hay que añadir la muerte de un joven estudiante, natural de Ginzo de Limia en Orense, que quedó atrapado en el interior y que no pudo ser salvado pese a los valientes esfuerzos de otro compañero estudiante.

-El rey Jorge VI de Inglaterra es operado de urgencia en el Palacio Real de Buckingham y queda en estado de “extrema gravedad”, acompañado de su esposa la reina Isabel y de sus hijas las princesas junto al resto de la familia real.

23 de septiembre de 1976- El general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno

El general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno | La Región

(1) Se presenta en Orense la “Crónica y guía del Monasterio de Celanova” editada por el Ayuntamiento de la villa con la colaboración del Ministerio de Información y Turismo.

-(2) El teniente general Ángel Suances de Viñas, capitán general de Galicia, de visita en Orense.

-(3) Un obrero trabaja en la eliminación de las pintadas en el Monumento de los Caídos del Parque de San Lázaro.

-El teniente general Manuel Gutiérrez Mellado es nombrado nuevo ministro sin cartera y vicepresidente primero del Gobierno para asuntos de la Defensa, un nombramiento “clave” por parte del presidente Adolfo Suárez que ha cogido “por sorpresa” a los medios y que supone el cese del hasta ahora vicepresidente, el teniente general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil.

-El Real Madrid debuta con buen pie en la Copa de Europa al vencer al Stal Mielec polaco por 1-2 con goles de Santillana y Del Bosque.

23 de septiembre de2001- Pérdidas económicas para las Galerías Parque