Historia en 4 tiempos | 10.119 orensanos beneficiados por la revalorización de las pensiones

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

10.119 orensanos beneficiados por la revalorización de las pensiones

Don Antonio Borrajo Dacruz.

Hace algo más de un mes se publicaba una orden ministerial por el que se revalorizaban todas las pensiones. He visitado al delegado provincial de Mutualidades Laborales, don Antonio Borrajo Dacruz, quien no tuvo inconveniente en informarme.

-Prácticamente -empezó diciendo- esta mejora afecta a todos los pensionistas y beneficiarios de pensiones periódicas de los diferentes regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, sobre todo a aquellas personas que cobran una pensiones mínimas.

-¿A quién afecta esta mejora en la provincia?

-A un total de 10.119 beneficiarios, que cobrarán un montante de más de 56 millones de pesetas. Sobre lo pagado en mayo actual, el aumento es de más de 11 mil pesetas, un 24 por ciento global, con lo cual resulta una pensión media de 5.618 pesetas.

-¿Cuántos pensionistas de los que acaba de indicarme son de la capital?

-De los 10.119 presentan su pensión en la capital 4.577, es decir, el 45 por ciento del total.

-¿Significado de este aumento?

-El aumento mínimo de la pensión es del 14 por ciento y la Seguridad Social ha realizado un gran esfuerzo al objeto de llevar a cabo la mejora de este año en la forma en que lo ha hecho.

-Que no será la última, como es natural, ¿no cree?

-Se reconoce, en efecto, que es preciso que las pensiones alcancen más altos límites, siendo ello opinión de los hombres del mundo laboral.

-Y de las mujeres.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

¿Qué le gustaría que le preguntasen en el referéndum?

Los entrvistados

Nadie sabe cómo va a ser el Referéndum ni en qué va a consistir, pero hemos preguntado a los orensanos sobre el particular.

Antonio Casas Pérez (Estudiante).-Para comenzar, que se contara con la opinión de todos y que se informara sobre cosas tan importantes como la fuga de capitales y las crisis del Gobierno.

Manuel Vázquez (Monitor del P.P.O.).-No tengo información sobre el planteamiento del Referéndum y temo las manipulaciones en el sentido de que no se van a hacer unas preguntas definitivas. Desde luego, lo más importante y necesario es la información.

Manuel Peña Rey (Médico, próximo al P.C.G).-Creo que todos temos claro o que pode dar de sí un Referéndum sin democracia. Polo tanto penso que hoxe é totalmente inaceptable. Primeiro, temos que conqueir as libertades democráticas políticas e sociais sin exclusión. Esto soio pode vir a traveso dunha ruptura democrática que establezca un goberno que garantice esas libertades, dar amnistía i decretar unha serie de medidas económicas e sociais que soluciones a situación crítica na que nos atopamos i abrir un periodo constituinte. Niste senso poderíase pensar nunha consulta, pra coñecer si o pobo quere ou non unhas Cortes democráticas que fagan unha nova Constitución i un Goberno de coalición que presida con garantía as eleciós constituintes.

(1976)

El párroco del Puente, por la Primera Comunión en comunidad y en traje de calle

Don Jesús Pousa Rodríguez, párroco del Puente.

Estamos en días de Primeras Comuniones, pero hay alguien a quien no le satisface este estado de cosas. Se llama don Jesús Pousa Rodríguez, y es párroco de Santiago de Las Caldas, en el barrio del Puente.

-¿Está de acuerdo en que se lleven a cabo como actualmente?

-En general, no. Yo me encuentro en una parroquia en la cual las Primeras Comuniones eran una auténtica competición de lujo entre ricos y pobres, donde estos últimos se veían obligados a alquilar los trajes para esta fiesta de los niños. Nadie debería sentirse postergado o humillado en estos actos de la comunidad parroquial, y me parece un disparate mayúsculo que un niño haga su Primera Comunión con un traje prestado por quien sea o alquilado. Además, siempre he considerado como algo impropio de la vida normal de un niño el “disfrazarlo” para la Primera Comunión.

-Pero eso es algo que se ha venido haciendo siempre, ¿por qué no ahora?

-Es una costumbre muy española, en efecto, pero muy poco realista, por eso he tratado de educar a la comunidad para que se llegase a la Comunión en traje sencillo y de calle. Sin embargo no obligamos a nadie, y tenemos días de Primera Comunión en traje de calle y días de traje libre. El 65 por ciento de los niños de la parroquia está haciendo la Primera Comunión en traje de calle, lo cual quiere decir que hemos avanzado mucho.

-Se va contra el traje, ¿se va también contra la fiesta familiar?

-Estamos ante una fiesta de la Primera Comunión que parece más bien una fiesta de bodas. Se trata de celebrarla dentro del gusto propio y de la psicología especial del niño, para quien la mejor fiesta serán sus padres, sus familiares y un grupito de amigos.

-¿Desde cuándo sostiene usted esta iniciativa?

-Puede decirse que desde el año 50, recién llegado a esta parroquia.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

29 de mayo de 1926 - Golpe de Estado en Portugal

Las niñas orensanas Pilar Cantón Martínez Monjardín y Amalia Taboada Álvarez obtienen brillantes notas en el primer año del Bachillerato.

-El niño Pepe Quiroga, hijo del teniente coronel jefe del batallón de Cazadores de Mérida, obtiene brillantes calificaciones en el quinto año del Bachillerato.

-Abre sus puertas en Orense la confitería-pastelería-bar La Marquesina, situada en el número 3 de Paz Nóvoa.

-Por el celoso párroco de Soutomel (Celanova), don José Vázquez Testa, y para su hermano don Antonio, acreditado comerciante de Cea, ha sido pedida la mano de la bella y distinguida señorita Dolores Villarino de Cabo.

-El joven oficial de Prisiones don Francisco Gallego es destinado a prestar sus servicios en la Cárcel de Orense.

-Una parte del Ejército da un golpe de Estado en Portugal y despliega tropas por las calles de Lisboa, donde se han registrado combates, mientras el Gobierno “confía” en poder sofocar este “movimiento revolucionario”.

29 de mayo de 1951 - Batalla de Flores con incendio

Nacieron en Orense: Rosa Buján Martínez, Gerardo Iglesias Rincón, Ofelia López Vieitez, Manuel Jorge Rodríguez y José Carballo Dospazos.

-La tradicional Batalla de Flores de las fiestas del Corpus fue este año “cosa organizada y bien hecha”, con las calles de Orense repletas de público para ver pasar la comitiva, aunque no estuvo exenta de problemas: una de las carrozas, la titulada “Viaje a la Luna”, se incendió al prender las chispas de un cohete lanzado en las proximidades, a la altura del Jardín del Posío, saltando de inmediato sus ocupantes que la introdujeron en un garaje en el que apagaron con prontitud las llamas. Los organizadores de esta carroza no se desanimaron por el siniestro y se presentaron con ella en el estado en que quedó, con el avión que formaba el número principal convertido en una “piña seca”, llamando mucho la atención. El primer premio, de 3.000 pesetas, fue para la carroza “La cigueña”.

-En Orense recibieron la Primera Comunión los niños José y Ángeles Fernández González, hijos gemelos del industrial sastre don Camilo Fernández y esposa, doña Josefa González Taboada.

29 de mayo de 1976 - “Taxi Driver”, Palma de Oro en el Festival de Cannes

Los jóvenes Celso Rodríguez Padrón, del Colegio Nacional de Ribadavia, y Rosa Fernández Pérez, del Colegio María Inmaculada de Verín, se proclaman ganadores del Concurso Provincial de Redacción.

-La delegación de Información y Turismo en Orense comunica a Abrente que no concede el permiso necesario para la proyección de cortos en gallego que el Cine-Club Padre Feijóo iba a proyectar como actividad paralela a la IV Mostra de Teatro Galego de Ribadavia, cortos entre los cuales estaban “Retorno a Tagen Ata”, de Eloy Lozano, o “Illa”, de Carlos Piñeiro, todos ellos ya proyectados en diferentes certámenes y ciudades españolas.

-(1) Los orensanos responden a la siguiente pregunta: ¿Qué le gustaría que le preguntasen en el Referéndum?

-(2) La revalorización de las pensiones beneficiará a 10.119 pensionistas orensanos.

-(3) El párroco del Puente, don Jesús Pousa, apuesta por la Comunión en comunidad y en traje de calle.

-La película estadounidense “Taxi Driver”, de Martin Scorsese, gana la Palma de Oro en el Festival de Cannes, con premio especial del jurado para la española “Cría cuervos” de Carlos Saura.

29 de mayo de 2001 - Calor extremo en Ourense

La ola de calor que afecta a toda España se ceba especialmente con Ourense, que con 37 grados alcanzó la máxima del país compartida con Badajoz, los valores más altos en el mes de mayo de la última década, incrementándose las urgencias hospitalarias en la ciudad sobre todo con personas mayores afectadas por lipotimias y desvanecimientos.

-La Universidad Sur “desoye” las quejas ourensanas y aprueba la creación de una Facultad de Derecho en Vigo, una decisión que acrecienta las voces que piden la segregación y la constitución de una Universidad “propia” para Ourense.

-Los comerciantes del casco vello ourensano boicotean la futura peatonalización de la zona y un grupo impide a los obreros la instalación de pivotes en la calle Villar, en espera de una reunión entre comerciantes y Concello que estudia la construcción de un parking junto a la vieja Cárcel o en la calle Coruña para “aliviar” la situación.

-El escultor ourensano Luis de las Cuevas, afincado en Madrid, expone después de tres años en su ciudad presentando una selección de sus obras en el Café Issac.